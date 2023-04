Nesta quarta-feira (12) a bióloga Távila Gomes publicou um story ao lado de Iran Ferreira, mais conhecido como ‘Luva de Pedreiro’, se declarando para o influenciador.

No print divulgado pelo site GQ Brasil, os dois aparecem sorrindo e a letra de uma música romântica foi utilizada.

“Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo. Ainda bem que eu te encontrei para corrigir o passado”, diz a letra da canção Saturno, do rapper BIN, publicada ao lado de um coração.

O perfil da jovem está trancado, mas é possível notar na descrição que Távila se divide entre os estados da Paraíba e do Pernambuco, trabalha com eventos e estuda biologia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Novo romance? Jovem posta foto ao lado de Luva de Pedreiro e escreve: “Para corrigir o passado” Imagem: GQ Brasil/Reprodução Instagram (@tavilagomes)

‘Agora só como pipoca’: MC Pipokinha recebe declaração de PK Delas após assumirem romance

Outro casal recém assumidos são os polêmicos PK Delas e MC Pipokinha. Após o funkeiro postar um vídeo em que MC Pipokinha dizia que “você pode ser PK Delas, mas a sua pi*a é minha”, os dois surgiram em clima de romance aos beijos na última segunda-feira, 10 de abril, em uma casa noturna.

O evento foi na Barra da Tijuca, em comemoração ao aniversário do funkeiro. Além de vídeos dos dois aos beijos, MC Pipokinha esteve no palco ao lado do seu novo affair, rebolando enquanto ele cantava.

PK Delas postou uma foto dos dois, em uma limousine com uma declaração, respondendo ao vídeo da funkeira: “Parei de comer comida, agora é só pipoca”, utilizando um emoji de pipoca, e a gata respondeu “Te adoro”, com um emoji de coração.

