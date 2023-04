Nova atriz? Ludmilla fará participação em novela da Globo; veja fotos

A cantora Ludmilla quer provar que é uma artista de muitos talentos e resolveu ‘atacar’ de atriz. Não, ela não seguiu os passos de MC Cabelinho e mergulhou de vez na encenação, mas vai fazer uma participação especial na novela ‘Vai na Fé', exibida pela Rede Globo na grade das 19 horas.

A exibição acontece somente no fim de maio, mas fotos com os atores encenando com a cantora já foram divulgadas. Segundo o Notícias da TV, Lud irá interpretar ela mesma cantando ‘Garota Nota 100′, clássico do funk melody interpretado por MC Marcinho. A música faz parte da trilha sonora da novela.

Conforme divulgado, no roteiro Ludmilla será uma das convidadas do show de Lui Lorenzo, interpretado por José Loreto.

LEIA TAMBÉM: Encontrado! Após ser dado como desaparecido, Drake Bell é localizado pela polícia

Os atores da novela aproveitaram a oportunidade para tirar fotos ao lado da cantora, que posou ao lado de Sheron Menezzes e Clara Moneke, além do próprio José Loreto. Veja fotos:

Registros da Ludmilla com o elenco de "Vai na Fé" no dia que gravou sua participação ❤️ pic.twitter.com/NSCJjvpLDq — Squad Brumilla🇯🇲 (@SquadBrumilla) April 13, 2023

José Loreto utilizou seu Instagram para divulgar a participação e agradecer pelas pessoas que escutam as músicas do seu personagem nos aplicativos de música.

“A vida de um artista é uma montanha russa. Se algum dia o Lui Lorenzo foi considerado um cantor decadente, eu já nem me lembro mais. Esse encontro com Ludmilla mostra que o mundo dá voltas e entre tantas cambalhotas, Lui Lorenzo finca seus pés no topo do sucesso. Chegamos a marca de 1 milhão de plays e mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify. O Lui não sobe no palco sozinho, tem muitos talentos envolvidos para fazer desse personagem algo bem maior do que eu poderia imaginar. Obrigado pela parceria e axé Ludmilla e meu eterno agradecimento aos loucos diretores, autores, produtores musicais e outras tantas equipes que confiam nesse louco aqui! Vamos!

LEIA MAIS:

⋅ Mais uma? Repórter Giovana Teles entra para ‘facão’ de demissões da TV Globo e manda recado

⋅ Fim do Encontro? Globo mantém programa de Patrícia Poeta e Manoel Soares oculto em evento importante

⋅ “Mais próximos da crueldade”: Xuxa desabafa sobre ataques nas redes sociais