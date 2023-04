Manoel Soares não é ‘santo’: Má fama é falada antes da crise com Patrícia Poeta

Manoel Soares conseguiu crescer rápido na Globo, afinal, ele foi de repórter para apresentador do “É de Casa” e depois para o “Encontro”, junto com Manoel Soares, que também estava no programa matinal de sábado. Agora, o famoso vive uma crise que está longe de acabar, principalmente, com novos boatos surgindo diariamente.

Recentemente, o nome de Manoel Soares surgiu como um dos mais comentados nas redes sociais e também nos bastidores do canal, em São Paulo, onde o programa é gravado. Há quem diga que o apresentador, que se mostra mais calado no estúdio, não é flor que se cheire e que não é “santo”, segundo a colunista Isabele Benito, do programa “Fofocalizando”, do SBT.

Com polêmicas na web, Manoel Soares pode deixar o Encontro (Reprodução/Globo)

De acordo com ela, funcionários da Globo não costumam tomar muito partido para defender Manoel Soares contra Patrícia Poeta, que vem sendo atacada nas redes sociais desde a semana passada, quando interrompeu bruscamente o raciocínio do famoso.

Ao comentar sobre o assunto no programa de Chris Flores, a jornalista disse que Manoel é visto como “insuportável” nos bastidores da emissora, principalmente no “É de Casa”, programa que apresentou por longo tempo, ao lado de Patrícia Poeta.

“A Patrícia está tentando não chamar mais Manoel de parceiro, o chamando apenas pelo nome no ar para não soar falso”, revelou colunista Isabele Benito, do programa “Fofocalizando”, ao falar sobre a conversa que teve com sua fonte.

Fãs do Encontro pedem para tirar Patrícia Poeta e Manoel Soares do programa diário (Reprodução/Globo)

Sem revelar quais seriam, a contratada do SBT disse ainda que a produção do programa afirma que Manoel teria criado diversos problemas nos bastidores e que a atual situação de Patrícia Poeta seria algo positivo para ele, já que agora ele teria conseguido maior destaque.

Já segundo a coluna de Leo Dias, Manoel Soares não teria se desentendido apenas com Patrícia Poeta, mas com a apresentadora Talita Moretti, atualmente no elenco fixo do “É de Casa”. O clima entre eles teria pesado quando a famosa pediu que a cozinheira servisse o alimento preparado durante o programa e Manoel entrou no meio pegando a bandeja para servir.

