“Mais próximos da crueldade”: Xuxa desabafa sobre ataques nas redes sociais

Em meio às celebrações do seu aniversário de 60 anos de idade, Xuxa desabafou sobre os ataques que sofre nas redes sociais. Para a famosa, os comentários negativos sobre ela estar envelhecendo está entre as coisas negativas que precisa lidar atualmente.

“O pior é ter que conviver com a pequenez de muita gente, que critica a passagem do tempo”, disse ela, em entrevista à edição argentina da revista Caras.

“Com o advento das redes sociais ficamos mais próximos da crueldade de certas pessoas. Não há respeito, escrevem-se coisas muito feias e que muitas vezes podem causar muita dor. É assustador, no meu caso, para uma mulher de 60 anos, conviver com a pequenez de muita gente”, continuou.

Contudo, para Xuxa, nem sempre esses comentários querem necessariamente atacá-la, mas sim a toda uma faixa etária de mulheres mais velhas.

“Eu entendo que quando as pessoas me atacam apenas por causa da minha idade, elas podem não só me machucar, mas também pessoas da minha idade, ou mesmo meus seguidores”, observou ela.

A apresentadora também desabafou sobre as cobranças que recebe sobre pressão estética. “Para mim, uma mulher que vive da sua imagem desde os 16 anos, às vezes me canso de responder às pessoas que o que está acontecendo comigo, física e esteticamente, é absolutamente normal. Ter rugas, parecer mais velha...”, retrucou.

“Pessoalmente me sinto uma mulher sem colágeno, com meu corpo em mudanças diárias, mas com experiência e amadurecimento que valorizo e priorizo”, pontuou a apresentadora, reconhecendo o lado bom de estar chegando aos 60 anos com toda a energia que ela mostra ter.

E ela garante que o envelhecimento não a incomoda. “Acho que incomoda mais algumas pessoas do que eu, me sinto completa, principalmente porque tenho ao meu lado o Junno [Andrade], meu companheiro, e ele me ama do jeito que sou, descabelada quando acordo do sono, com pouco cabelo. Sem maquiagem”, revelou.

