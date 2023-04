Lavínia Vlasak aparece em evento e fãs pedem sua volta: ‘queremos essa lindeza outra vez’

Lavínia Vlasak, que não interpreta um papel na rede Globo há 8 anos, desde a sua aparição em Bom Sucesso (2019), marcou presença nesta quarta-feira (12/04), em um evento no Rio de Janeiro, no lançamento do livro Uma Sobe e Puxa a Outra - com conselhos de 44 autoras, sobre mulheres resilientes, que questionam o status quo.

A atriz, que era bastante conhecida nos anos 1990, ficou um bom tempo sem papéis fixos e tem se dedicado às redes sociais.

Lavínia Vlasak se tornou influenciadora digital

A atriz voltou às telinhas da TV Globorecentemente, o Vale a Pena Ver de Novo, com a reprise da novela O Rei do Gado (1996), onde interpretou Lia, e muitos passaram a se questionar: onde andaria Lavínia Vlasak?

Após deixar a carreira de atriz, Lavínia se tornou influenciadora digital, compartilhando o seu dia a dia, inspirações e dicas nas redes sociais, para seus seguidores.

Por onde a atriz já passou

Além do papel na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a atriz estrelou Anjo Mau (1997), Malhação (1998) e Mulheres Apaixonadas (2003) na rede Globo.

Além disso, a Lavínia atuou na rede Record na novela Prova de Amor, deixando a emissora no ano de 2007.

Após deixar a Recor, Lavínia ainda foi convidada para alguns trabalhos na TV Globo, como para a novela Totalmente Demais, em 2015 e, mais recentemente, reprisando seu papel em uma participação em “Bom Sucesso”, último trabalho na emissora e na TV.

Lavínia Vlasak faz aparição rara em evento no Rio de Janeiro

Depois de deixar a sua carreira de atriz, Lavínia Vlasak surpreendeu quando apareceu no evento de lançamento do livro, na livraria no Leblon, no Rio de Janeiro.

Em suas fotos nas redes sociais, fãs pedem o seu retorno às telinhas: “@tvglobo queremos essa lindeza outra vez nas telinhas!”, comentou uma seguidora.

“Os autores estão deixando de lado os melhores atores, a Lavínia é um sucesso em qualquer personagem espero rever a Lavínia atuando novamente, meu personagem favorito foi a Erinia em Vidas opostas de Marcilio Moraes na Record”, outro fã comentou.

Leia também: