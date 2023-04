Larissa Manoela publica fotos no estilo Barbiecore e recebe elogios: ‘É a verdadeira Barbie’

Em publicação nas suas redes sociais Larissa Manoela revelou ser mais uma das famosas adeptas a looks no estilo Barbiecore. A tendência, inspirada pela boneca Barbie, faz referência a visuais compostos principalmente pela cor rosa e suas variações de tom.

Nas imagens, publicadas pela atriz, é possível ver uma série de composições utilizando peças de roupa e acessórios com variações de rosa. Além disso, ela também mostra como é adepta desse estilo há anos, compartilhando fotos de diversas fases de sua vida, mas sempre marcadas pela cor característica da boneca Barbie.

Na primeira imagem é possível vê-la utilizando um look completamente pink, com cropped estilo corpete sobreposto por uma camisa com vários tons de rosa. Nos acessórios, Larissa apostou em uma bolsa pink e uma boina na mesma tonalidade.

Entre os comentários, famosos e anônimos não perderam tempo em elogiar os looks da atriz.

“Achei uma baita injustiça você não estar no elenco do filme da Barbie”, comentou uma seguidora, ao que outra complementou: “Lari + rosa = tudo!”.

Barbiecore: entenda a tendência

Com a proximidade do lançamento do filme inspirado na boneca Barbie, a tendência Barbiecore voltou a ganhar força antes famosos e anônimos.

O estilo, que também é conhecido como “all pink”, tem como objetivo combinar tonalidades de rosa em roupas, calçados e acessórios para compor a maior parte do visual.

Com combinações fáceis de montar, a tendência pode ser aplicada tanto em roupas para o dia a dia quanto para eventos especiais, e pode ser facilmente adaptada a diversos estilos que vão desde o clássico ao urbano.

Quer montar um look Barbiecore e não sabe como? Confira algumas dicas:

As fotos publicadas pela atriz Larissa Manoela dão uma boa dica de como montar um visual Barbiecore sem pesar a mão no look.

Uma das maneiras mais simples é focar em peças monocromáticas que podem tanto ser um vestido único quanto um conjunto de saia e cropped como o utilizado pela atriz em uma das imagens. A composição com calçados em tons mais claros ou nude também pode ajudar a dar uma maior leveza ao visual, sem fugir da proposta inicial.

Agora se você gosta de brincar com estampas e texturas, combinar peças com paetês, pelúcia e estampas também pode ser uma boa pedida, tomando cuidado com os tons escolhidos e até mesmo incluindo outras cores no look, como tons de nude, branco e até mesmo jeans.

Uma boa opção também é optar por composições de “tom sobre tom”, utilizando peças que vão desde o rosa bebê até o pink.