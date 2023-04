Jojo Todynho esnobe? Famosa revela detalhe envolvendo fãs; confira

Fora dos holofotes, Jojo Todynho segue cuidando da saúde e da estética, mas durante uma nova sessão de soroterapia, a cantora acabou revelando um pequeno inconveniente sobre este momento íntimo.

Pelos Stories, a famosa estava toda feliz por seguir sua rotina e, ao conversar com as enfermeiras, disse que é obrigada a se esconder dos fãs para ter privacidade: “Hoje é dia de soroterapia. As minhas gatinhas que cuidam de mim. Os pacientes fazem o quê?”, questionou ela, que ouviu “querem saber de você” e que perguntam quando ela vai à clínica.

“Agora eu preciso ficar na sala separada, que eu fico perturbando”, brincou a famosa, que além das sessões de soroterapia, segue com sua dieta e também com uma rotina de exercícios na academia.

Jojo Todynho lança marca capilar ‘Grande Gostosa’ e diz: “Basta ter talento, competência e foco” Imagem: reprodução Instagram (@oficialgrandegostosa)

Em seguida, Jojo Todynho, que estava em uma maca, falou sobre uma cirurgia: “Gente, eu estou aqui perturbando Gil [enfermeira]. Eu falei ‘Gil quando são suas férias’. Eu quero operar nas férias dela para ela cuidar de mim. Ela não vai ter paz…tá achando que vai descansar…vamos lá pegar este extra para ela cuidar de mim”, brincou a famosa.

A dona do hit “Que Tiro foi Esse” também falou sobre a mudança corporal e de mentalidade. Durante a conversa com os fãs, Jojo disse que estava se sentindo mais bonita: “Estou me sentindo mais bonita. Gente, vou falar uma coisa para vocês, eu sou muito observadora com tudo que está a minha volta e, às vezes, a gente se faz de maluco”, finalizou ela.

Mas, mesmo precisando evitar os fãs para seguir a rotina, Jojo Todynho segue recebendo o carinho de seus admiradores. Ao postar uma foto na academia, a vencedora do reality show “A Fazenda” recebeu muitos elogios: “Eu admiro a força de vontade dessa mulher”, comentou uma pessoa.

Jojo Todynho (Foto: Reprodução/Instagram)

Já outra admiradora disse que a força veio a partir do fim do casamento com Lucas Souza: “”O que uma decepção não faz na nossa vida, nada mais faz!”.

Na legenda da foto postada no Instagram, a famosa disse: “Dica do dia: não perca a paciência, perca calorias. Pqp eu só tenho caloria pra perder, a paciência já foi…”.

