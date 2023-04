Indireta? Manoel Soares publica vídeo com diversos colegas de trabalho em festa organizada por ele Imagem: reprodução Instagram (@manoelsoares)

Manoel Soares já é um rosto conhecido das manhãs da Rede Globo, mas há algum tempo que seu nome é lembrado pelas supostas crises que o apresentador têm com sua colega de programa Patrícia Poeta.

O mais novo ‘problema’ enfrentado por ele foi sobre a sua fama de ‘arrogante’, de acordo com Isabele Benito, colunista do programa ‘Fofocalizando’, do SBT.

Segundo ela, antes mesmo das ‘espetadas’ entre Manoel e Patrícia Poeta no ‘Encontro’, o jornalista já era chamado de ‘insuportável’ nos bastidores do programa ‘É de Casa’, da mesma emissora, que também tinha a participação de Patrícia.

Manoel publica vídeo em festa cheia de colegas de trabalho

Ao que tudo indica, Manoel quis responder à crítica mostrando que também possui amigos na casa. Em vídeo publicado na manhã desta quinta-feira (13), ele escreveu:

“Em dezembro fiz uma festa na minha casa com colegas de trabalho. Já estamos organizando a deste ano, e dessa vez estou convencendo a minha preta para deixar chegar a galera do insta, me ajudem nos argumentos aí, gente. Vamos amolecer o coração dessa mulher, meu povo… Ajudem aí”.

Veja a publicação ‘debochada’:

Fim do Encontro? Globo mantém programa de Patrícia Poeta e Manoel Soares oculto em evento importante

O Rio2C. apresentado como o maior evento de criatividade da América Latina, reuniu mais uma vez grandes nomes do mercado audiovisual, de música e de inovação.

Entre os mais de 1,2 mil palestrantes, a Globo foi representada por nomes como Pedro Bial, Fátima Bernardes, Ivete Sangalo, Rafael Portugal e Tony Ramos. No entanto, o que chamou a atenção foi que, entre as novidades citadas, nenhuma declaração foi feita sobre o “Encontro” e seus apresentadores Patrícia Poeta e Manoel Soares.

De acordo com a Veja, isso aconteceu porque uma ordem de silencio total sobre o assunto foi pedida. Como esse tipo de evento evidencia quem está ou não sendo prestigiado pelos executivos, os rumores de que o programa está por um fio se intensificam.

