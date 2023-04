Guimê posta foto com Cara de Sapato no BBB e fãs comentam: “era para estar no top3 com Amandinha”

MC Guimê postou nesta quinta-feira em seu Instagram uma da casa do BBB 23 onde aparece ao lado do ex-companheiro de confinamento ‘Cara de Sapato’ e escreveu: “Sangue Bom”.

Imediatamente uma seguidora reagiu e comentou que sente saudades dos dois no reality da TV Globo todos os dias. “Era pra estarem lá, rumo ao top 3 junto com a Amandinha”, disse. “Essa foto tem mais peso que o elenco do bbb todinho”, disse outra seguidora.

Desde que foi expulso do BBB 23 acusado de assédio contra uma das participantes as coisas não andam muito bem para o lado dele, a começar pela separação de sua esposa, Lexa, e pelo inquérito policial em decorrência das acusações de abuso sexual.

Em sua última postagem, Guimê admitiu que está vivendo uma crise pessoal desde que deixou o programa e postou uma carta aberta onde fala de depressão e ansiedade.

Nos stories, ele disse que passa por um “momento embaçado” de sua trajetória e que familiares, amigos e fãs tentam ajudá-lo de alguma forma, mas há dias em que ele “pretende sumir”.

O MC também apagou quase todas as fotos de Lexa de suas redes e faz um desabafo: “Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?”, disse.

Em outro trecho da carta ele diz que precisa cuidar da mente, do espírito e do coração, que “não estão bem” e fala também de depressão e ansiedade. “A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo”, diz.