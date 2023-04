Gretchen posta foto completamente nua no Instagram e mostra resultado de procedimento

Conhecida como a intérprete de “Conga, Conga, Conga”, Gretchen, trouxe uma foto ousada para seus seguidores do Instagram nessa quinta-feira (13).

“#tbt de mais um momento inesquecível com ele @esdrasdesouza. E pelas lentes dele, num lugar só nosso, ALTER DO CHÃO. ❤️❤️❤️. Bum bum Brasil. Bum Bum Portugal”, escreveu nas redes.

Desde que passou por um procedimento estético no bumbum, a artista tem mostrado os resultados e evidencia o quanto essa parte do seu corpo está mais lisinha e levantada.

Ela viajou para Portugal para realizar o procedimento “Round Glúteo”, que promete “bumbum na nuca” a partir da aplicação de bioestimuladores, que reduzem as celulites e a flacidez no local, deixando-o mais rejuvenescido e com formato.

Outras famosas, como Jojo Todynho, Gretchen, Virgínia Fonseca e até mesmo Larissa Manoela já entraram na onda.

Confira o vídeo em que Larissa mostrou o procedimento: