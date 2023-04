Globoplay também entra na onda de demissões da Globo

O temido “facão da Globo” atingiu também sua plataforma de streaming, o Globoplay. A onda de demissões chegou ao aplicativo e também anunciou cortes de funcionários.

Nesta semana, 16 profissionais que trabalhavam para o streaming foram desligados, de acordo com informações do portal UOL.

Segundo o site, uma fonte anônima revelou que a justificativa apresentada pela emissora carioca é a mesma que para ex-funcionários da TV aberta: modelos de contratos antigos, altos salários e bônus salarial diferentes dos praticados atualmente.

De acordo com o Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, as demissões na Rede Globo seguirão acontecendo ao longo dos meses de abril e maio.

“Na reunião, fomos informados que a empresa, embora sólida financeiramente, passa por um processo de ajuste e, em consequência, promoverá “demissões pontuais” em abril e maio. Manifestamos nossa posição contrária a processos de demissão em massa e cobramos informações sobre a quantidade e o perfil dos profissionais que serão atingidos. O representante da empresa afirmou que não se trata de demissões em massa e que os cortes atingirão os salários mais altos que, segundo ele, estão incompatíveis com o mercado”, informa a nota - leia o texto completo aqui.

Apesar das críticas de profissionais de comunicação e do sindicato dos jornalista, ao portal UOL a Rede Globo justificou a decisão de seguir com as demissões.

“A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, informou a emissora.

