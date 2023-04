Fotos da autópsia de Marília Mendonça são vazadas e assessoria faz apelo: “Não divulguem”

Fotos da autópsia da cantora Marília Mendonça foram vazadas nesta quinta-feira (13), de acordo com o site Metrópoles. Conhecida como uma das maiores cantoras do sertanejo atual, Marília faleceu em novembro de 2021 após um acidente aéreo em Caratinga, em Minas Gerais.

A assessoria da cantora pediu para que o material da autópsia, vazado do Instituto Médico Legal (IML), não fosse divulgado. “A gente suplica para que as pessoas não divulguem e não compartilhem esse conteúdo”.

Veja a nota da assessoria:

“Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis. Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”.

Advogado vai acionar Justiça após vazamento de dados

De acordo com o site, o advogado da cantora morta no acidente aéreo, Robson Cunha, informou que , “está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis”.

No Twitter, fãs da cantora também pedem para que as fotos não sejam compartilhadas e informam que a divulgação é considerada crime.

Respeitem a Marília Mendonça, respeitem a família dela, respeitem os fãs dela. Isso é crime! Isso é horrível. pic.twitter.com/818oTK0VbF — mila 🦈 (@yesnna_) April 13, 2023

