Filho perdido do Silvio Santos? Geraldo Luís promete trazer ‘a verdade’ em vídeo

Filho perdido do Silvio Santos? Geraldo Luís promete trazer ‘a verdade’ em vídeo Reprodução - Instagram

Você possivelmente já deve ter ouvido falar alguma vez das especulações de internautas sobre a semelhança física entre o filho do apresentador Geraldo Luís com o dono do SBT, Silvio Santos, não é mesmo? Caso não, prazer, este é o momento.

E trazendo uma situação engraçada, embora muitos não tenham notado de início, Geraldo usou sua conta do Instagram para publicar um vídeo em que promete contar toda a “verdade” e esclarecer se João “é ou não filho do Silvio Santos”, claramente tudo parte de uma situação encenada e cômica.

Junto das imagens, que já somam mais de 27 mil curtidas, além de mais de 4 mil comentários, o apresentador escreveu: “Pronto tudo esclarecido! Não me encham mais com essa história”.

Ficou curioso e quer ver como essa história terminou? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

