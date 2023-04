Felipe Neto é surpreendido na cama com a notícia de que canal bateu 45 milhões de inscritos

O influenciador digital Felipe Neto foi acordado nesta quarta-feira com uma boa notícia: seu canal no Youtube alcançou 45 milhões de inscritos.

Uma de suas colaboradoras fez questão de acordá-lo para dar a notícia e gravar sua reação. No vídeo ela abre a porta e fala: “Oi, amigo, bom dia, vim te trazer um presente: você bateu 45 milhões de inscritos! Ô, seu presente é um saco de café, porque não deu tempo de comprar nada”, disse.

Felipe Neto, ainda tentando registrar a informação, espreguiça e balbucia alguns sons ininteligíveis, com os dois braços estendidos em sinal de comemoração. Veja o vídeo:

Em outra postagem, o influenciador comemora o resultado do seu canal:

“45 milhões de pessoas… Unidas em um único canal de entretenimento, que construímos, tijolinho a tijolinho, juntos. São 45 milhões de agradecimentos, que resultaram em mais de 16 bilhões de visualizações. Vocês transformaram minha vida em tudo q alguém poderia sonhar! Muito obrigado!!!”, diz.

Olimpíadas?

Felipe Neto participou da Rio2C, que reúne criadores e criativos de diversas plataformas, e falou sobre o antigo modelo de transmissão de conteúdo e do atual, com a Internet, com as transmissões de streaming ganhando força.

“Agora você vê um bando de moleques transmitindo o campeonato carioca, falando palavrão na transmissão ao vivo com direito exclusivo. É mais uma reinvenção da transmissão de conteúdo”.

Em determinado programa, ele questiona. “Eu quero saber onde é que vou assistir a olimpíada no ano que vem!” Hoje é na Globo, responde outro participante do meeting. “E se eu comprar?”, adianta, deixando no ar.