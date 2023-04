Este é o verdadeiro significado da nova tatuagem de Evaristo Costa

Em uma série de publicações descontraídas nas redes sociais, Evaristo Costa aproveitou para postar sua nova tatuagem, além de debochar sobre o tempo livre da ‘aposentadoria’ e se comparar ao apresentador Silvio Santos.

Significado da nova tatuagem

No meio da semana, o ex-âncora do ‘Jornal Hoje’ fez uma publicação com a nova tatuagem. No vídeo, uma montagem com o Pernalonga, o personagem diz “Acho que vou fazer uma tatuagem... Sei lá, deu uma vontadezinha” e em seguida aparece o jornalista realizando o procedimento.

Horas depois Evaristo postou um story com o verdadeiro significado da tatuagem. O desenho é composto pela sequência XXX-IX e o ano 1976.

Tudo indica que a tatuagem é uma homenagem para si mesmo, já que XXX representa trinta (30) e IX nove (9) em algarismos romanos. Evaristo Costa nasceu em 30 de setembro de 1976.

Evaristo costa debocha sobre ‘aposentadoria’ e diz que sonhava em ser igual ao Silvio Santos Imagem: reprodução Instagram (evaristocostaoficial)

Deboche sobre tempo livre

O ex-global também aproveitou a manhã de hoje (13) para brincar sobre a ‘aposentadoria’ e o tempo livre.

“A vida: você tem muitos compromissos hoje? Eu: NENHUM, vou fazer NADA! Ótimo dia”, escreveu em uma foto em que está de roupa social e segurando um terno.

Além dessas publicações, Evaristo aproveitou o dia de ‘tbt’ para relembrar sua infância, onde sonhava em ser igual Silvio Santos.

“Quem diria que essa “fofura” se transformaria nisso? Meu passado, minha história. Nascido e criado na roça até os 14 anos. Sonho desde criança: ser como o Silvio Santos, um apresentador de TV”.

