Encontrado! Após ser dado como desaparecido, Drake Bell é localizado pela polícia

Conforme informações disponibilizadas pelo departamento de polícia da Flórida, o ator Drake Bell foi localizado após ser dado como desaparecido. Drake, de 36 anos, teria sido visto pela última vez na noite de ontem a bordo de uma BMW cinza modelo 2022.

Segundo o portal TMZ, as últimas aparições do ator foram na terça-feira acompanhado pelo filho. Ele teria sido visto enquanto aproveitava o dia no parque de diversões SeaWorld, em Orlando. A informação foi de uma testemunha que teria se aproximado de Drake para cumprimentá-lo e parabenizá-lo por seu trabalho, ao que ele reagiu de forma “tranquila e normal”.

Por volta das 11 horas de hoje, 13 de abril, o ator foi localizado pelas autoridades e está em companhia da polícia local prestando esclarecimentos. Até o momento não foram divulgadas informações sobre os motivos que levaram ao desaparecimento de Drake bem como o que levou as autoridades a temerem por sua segurança. Apesar disso, foi confirmado que o ator “está seguro”.

Entenda o caso

Na manhã desta quinta-feira, 13 de abril, Jared Drake Bell foi considerado como “desaparecido e em possível situação perigosa” pela polícia de Daytona Beach, Flórida.

Em comunicado publicado nas redes sociais do departamento de polícia, as equipes de investigação pediram que qualquer informação sobre o paradeiro do ator fossem compartilhadas com as autoridades a fim de localizá-lo em segurança.

Drake, de 36 anos, alcançou o estrelato ao lado de Josh Peck na série Drake & Josh, que contou em quatro temporadas totalizando 56 episódios exibidos entre 2004 e 2007. Ele também chegou a interpretar o personagem Timmy Turner no live-action da animação “Padrinhos Mágicos”.

Desde o final de sua participação na série Dake vem passando por momentos conturbados em sua vida pessoal. Após entrar com um pedido de falência na justiça americana em 2014, ele foi condenado a quatro noites na prisão por dirigir embriagado. O ator também foi sentenciado a dois anos de liberdade condicional e 200 horas de serviços comunitários em um caso de abuso infantil.