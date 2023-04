Depois de se assumir bissexual, Pedro Sampaio faz viagem romântica com modelo no maior mistério

O Lollapalooza de 2023 contou com um momento especial no show de Pedro Sampaio. Na tela, a frase “Pedro bissexual” foi projetada enquanto tocava “Toda forma de amor” de Lulu Santos.

Depois de contar sua sexualidade ao mundo, o DJ aproveitou o inicio da sua turnê pela Europa para fazer uma viagem romântica com seu namorado, o modelo e atleta de vôlei Henrique Meinke.

Reprodução (Divulgação)

De acordo com o portal Extra, o casal está junto desde o ano passado, de forma discreta, mas indo a viagens e eventos, inclusive na Farofa Gkay.

Agora, os apaixonados postaram fotos nos mesmos lugares como Paris, na França e na Disney. Eles compartilharam imagens tiradas pelo mesmo ângulo.

Confira algumas delas:

Reprodução insatgram (Divulgação)

Reprodução (Instagram)

Reprodução (Divulgação)

No fim de 2022, no podcast “Quem Pode, Pod”, Pabllo Vittar falou sobre seu relacionamento com o Pedro Sampaio, afirmando que estava solteira, mas que trocava beijos com o Dj.

“Eu amo o Pedro, a gente é muito amigo. Já beijei já, mas a gente tem uma amizade que não sei nem explicar, ele é quase meu irmão. Ele é muito fofo. Ele é quietinho”, revelou na ocasiao em conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

“Às vezes a mídia está mais interessada nos nossos relacionamentos do que o nosso trabalho. Ano que vem tá aí, Carnaval batendo na porta e não tenho nem tempo [de namorar]”, afirmou, se referindo a parceria que fizeram para a música “Sal”.

Confira a seguir:

