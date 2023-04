Demissões na Globo: lista cresce com saída de Régis Rösing, Maurício Noriega e Jaime Jr.

O núcleo de esportes da Rede Globo é o mais novo algo dos cortes que tem assombrado os jornalistas da Globo desde a semana passada. Somaram-se à extensa lista de demitidos na emissora nesta quinta-feira os nomes do comentarista Maurício Noriega, o narrador Jaime J., ambos do SportTv, e o repórter Régis Rösing.

Rösing começou na emissora em 1990. Noriega está no grupo há pelo menos 21 anos e Jaime também tinha uma larga trajetória na emissora, foram 15 anos na SportTV.

Em suas redes, o comentarista Maurício Noriega agradeceu seus companheiros de trabalho e disse ter orgulho de sua trajetória. “Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, que me deu a oportunidade de ser o profissional que hoje sou. Comentei duas finais de Copa. Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão”.

Em um vídeo postado em sua rede social, Jaime Jr. também agradeceu aos colegas de trabalho. “Só tenho, mesmo, a agradecer muito por tudo o que vivi aqui, o que aprendi aqui, foram momentos muito especiais. E agradecer a vocês, que sempre estiveram aí na audiência, acompanhando o meu trabalho. E o que eu quero no futuro? Vamos ver agora o que vai acontecer. Só tenho a agradecer muito a vocês e dizer: inté!”, disse o narrador.

No jornalismo

Outro corte anunciado pela Rede Globo no jornalismo da emissora foi o da repórter Giovana Teles, que atuava no Distrito Federal e estava na empresa há 31 anos.

Através de sua conta do Instagram, a jornalista confirmou sua saída: “Fui comunicada hoje que não faço mais parte desse time. Este mês completei 21 anos de Brasília. 21 anos também na redação da tv aqui”, escreveu.

Confira outros nomes demitidos pela TV Globo: