Crise no Encontro: Manoel Soares pode ser substituído por ‘amiga’ de Patrícia Poeta

A crise nos bastidores do “Encontro” estaria ficando insustentável para a direção da Globo, que deve separar Manoel Soares e Patrícia Poeta, que seguem sendo alvos de críticas e brigas nas redes sociais. Porém, não será a titular do matinal que deve deixar o programa, mas o jornalista.

Com o clima cada vez mais pesado, Patrícia Poeta deve ganhar uma nova apresentadora assistente. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua”, a famosa teria escolhido Tati Machado para seguir ao seu lado no programa. Ele afirma que a decisão teria sido tomada depois de uma reunião com executivos da Globo.

Com clima quente no Encontro, Tati Machado pode substituir Manoel Soares (Reprodução/Globo)

Caso o boato vire verdade, Tati Machado ganha mais espaço no “Encontro”, onde ela já participa falando dos bastidores da emissora, das novelas e do “BBB 23″. Vale lembrar que recentemente, a famosa esteve no “Mais Você”, que também é gravado em São Paulo e deixou a direção do “Encontro” em alerta.

“Ela [Patrícia Poeta] gosta muito da Tati. Foi dito pra ela o seguinte: ‘Olha, os programas estão disputando a Tati Machado. A gente já entendeu que a Tati Machado já cativou o público. Ela já tem um estofo pra ter um projeto maior’”, disse o jornalista.

Patrícia Poeta fica no Encontro e Manoel Soares deve sair (Reprodução/Globo)

De acordo com Lo-Bianco, a saída de Manoel Soares não vai demorar muito, já que ele também está no “Papo de Segunda”, programa do GNT, e tem folga toda terça-feira: “E aí foi pedido calma, afastaram essa possibilidade e que ela tenha calma porque até junho/julho vai ter essa solução. Mas chama a atenção porque ela colocou o cargo à disposição”.

Outro ponto importante é o boato do retorno do “Vídeo Show” à grade da Globo. Há quem diga que caso o programa sobre os bastidores da emissora volte, Tati Machado seria o nome mais forte para comandar a atração, que foi um dos grandes sucessos nas tardes do canal.

