Comemorou cedo demais? Virgínia perde seguidores e volta a marca de 42 milhões após publicação

Nesta terça-feira (11/04), a influenciadora Virgínia Fonseca, de 24 anos de idade, atingiu o marco de 43 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Acontece que a comemoração não demorou muito tempo. Um dia após atingir esse número, sua conta voltou para a casa dos 42 milhões de seguidores.

Na ocasião, a influenciadora fez uma publicação agradecendo aos seguidores pelo marco atingido. Relembre a legenda: “43 milhões de pessoas! Não poderia deixar de vir aqui agradecer. Meu coração está cheio de gratidão. Sinto que estou na minha melhor fase, e vocês fazem parte disso! Agradeço a Deus todos os dias por tudo e todos, sempre peço pela vida de cada um de vocês pois sei que sem Ele e sem vocês eu não seria absolutamente nada! Tudo que eu falar aqui pode parecer clichê, pois ja é a quadragésima terceira vez eu vindo aqui agradecer (no feed, pois no story é todo dia) e juro que cada vez que passa o meu coração está mais feliz e grato!”.

Por mais que em menos de 24 horas ela tenha recebido centenas de unfollows, a Virgínia segue com a foto comemorativa em seu feed da rede social.

E os internautas já encheram o post de comentários questionando o número, como “Gente parece que os 43 milhões voltou prós 42,9″ ou “Porque aqui no meu tá 42,9 gente???”.

Virgínia usou o presente de sua sogra, Poliana Rocha

Após diversos internautas comentarem que a influenciadora não gostou do presente que ganhou de sua sogra, Poliana Rocha, uma bota de couro de cano alto e frente aberta, da grife Miu Miu, de 12 mil reais - e de um gosto duvidoso, segundo alguns seguidores. A influenciadora fez questão de vesti-la na foto da celebração dos 43 milhões de seguidores.

Uma seguidora comentou: “Quem veio para ver os comentários sobre a bota ? Kkkkk”. Enquanto outra fez uma paródia da música do seu marido, Zé Felipe, para o jornalista Evaristo Costa: “Eu peço respeito com a bota que a minha sogra me deu, pq quem tem que gostar dela não é vc e sim eu”.

