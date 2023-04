Chocolate com Pimenta: Ana Francisca vai desistir do casamento com Danilo

O drama de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) segue em “Chocolate com Pimenta”, que está sendo reprisada nas tardes da TV Globo e, no capítulo desta quinta-feira (13), a protagonista da novela pode desistir do casamento com o mocinho, depois de se aconselhar com Carmem (Laura Cardoso).

As dúvidas da personagem começam quando ela vai querer saber se o amado sabe que é pai e decide tirar a resposta de Bárbara (Lilia Cabral). Mas, ela acaba caindo no complô de Jezebel (Elizabeth Savalla), Sebastian (Tarcísio Filho) e Olga (Priscila Fantin), que armam para que a viúva abandone seu grande amor em pleno altar.

Mariana Ximenes e Murilo Benício em cena de Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Na cena, que deve ir ao ar em breve, Ana Francisca acredita que o mocinho de “Chocolate com Pimenta” só quer casar por interesse, e com isso, ela deve romper com o noivo, que não sabe de nada.

Alheios ao plano que vinha sendo arquitetado, Aninha e Danilo vivem momentos de puro romance. Os pais de Danilo, Elvira (Lucinha Lins) e Leonardo (Lauro Góes), chegam à cidade para o casamento e tudo corre bem. Apenas na véspera do grande dia, durante um piquenique, é que a viúva tem um mau pressentimento, quando a aliança que Danilo lhe pede para experimentar cai no chão.

Chocolate com Pimenta: Atitude da protagonista surpreende convidados (Gianne Carvalho/Globo)

A má impressão de Ana Francisca se confirma quando ela prova o vestido de noiva. Celina (Samara Felippo), que ouviu de sua irmã Graça (Nívea Stelmann) que Danilo se uniu aos três vilões para tirar proveito do patrimônio de Ana, chega em sua casa, avisando que vai causar uma decepção à amiga, e conta o que sabe.

Para piorar a situação, Bernardo (Kayky Brito), para quem Jezebel espertamente pediu para não dizer à Ana que Danilo está envolvido no complô, confirma a história.

Chocolate com Pimenta: Após ouvir "não" de Ana Francisca, Danilo fica sozinho na igreja (Gianne Carvalho/Globo)

Em cenas futuras da reprise de “Chocolate com Pimenta”, Ana chora, sofre, mas toma uma decisão de ir ao casamento vestida de noiva, penteada e maquiada e, somente para dizer “não”. Isso vai acontecer na frente do padre Eurico (Renato Rabelo), quando ele pergunta se a protagonista da novela aceita se casar com Danilo. A resposta vai surpreender a todos que estão na igreja.

Ainda no capítulo desta quinta-feira (13), Jezebel garante a Sebástian e Olga que vai lucrar com o casamento da filha e Bárbara garante que Danilo sabe que Tonico é seu filho. Guilherme também pede um adiantamento ao prefeito para providenciar um atestado de vida para Bárbara e Graça sente-se mal.

