Caso Disney: MP-SP pede que MC Gui pague R$ 50 mil em indenização por vídeo rindo de criança

O Ministério Público de São Paulo pede que o cantor MC Gui pague R$ 50 mil de indenização por danos sociais. A medida ocorre em função de um vídeo publicado pelo artista, em outubro de 2019, quando ele apareceu rindo de uma garotinha na Disney. Na época, ele foi acusado de humilhar a criança, que usava uma peruca.

“Chegamos na Disney. Mano, olha isso! Olha a menininha! Gente...”, disse o cantor no vídeo, enquanto dava um zoom no rosto da criança, visivelmente constrangida.

Após o episódio, MC Gui reconheceu que errou e se desculpou pelo vídeo. Na ocasião, ele chegou a ter vários shows desmarcados em função da repercussão negativa. “Eu fui um imbecil naquele momento”, disse o cantor na época.

No final do ano passado, a Promotoria da Infância e Juventude de São Paulo propôs a ação pública contra o artista, pedindo que o dinheiro da indenização seja recolhido ao fundo gerido pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

“Aparentemente, a criança destacada usava uma peruca, possivelmente por conta de alguma enfermidade ou consequência de algum tratamento clínico (quimioterapia, por exemplo)”, aponta a promotoria na ação.

Conforme o MP, apesar do vídeo ter sido gravado na Disney, que fica nos Estados Unidos, as imagens viralizaram na internet e “extrapolaram a liberdade de expressão”, já que aquela situação foi compartilhada na página do artista, gerando um dano coletivo.

“O vídeo postado pelo extrapola a liberdade de expressão. O constrangimento a que foi submetida aquela criança, ainda que não identificada, gerou repulsa e indignação em toda a coletividade”, destacou a promotoria, que lembrou ainda que o próprio cantor reconheceu posteriormente que sua conduta foi ofensiva.

A Justiça de São Paulo acatou o pedido do MP e determinou que MC Gui seja citado sobre o caso para que apresente defesa. O cantor e sua assessoria ainda não se pronunciaram sobre o caso.

