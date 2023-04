‘Carinhosas comigo’: Patrícia Poeta ‘esquece’ crise e fala do lado bom da fama

A crise nos bastidores da TV Globo vem afetando bastante Patrícia Poeta, que é alvo de críticas e apelidos nas redes sociais. Mas, recentemente, a apresentadora do “Encontro” falou que nem tudo parece como a internet pinta. Segundo ela, o carinho das pessoas segue sendo um motor para seguir em frente.

“Em quase três décadas de profissão, eu sou uma pessoa muito sortuda, porque eu sempre tive um carinho muito grande por parte do público. Onde eu saio, onde eu vou, as pessoas são muito carinhosas comigo. Eu acho que isso é um dos presentes do meu trabalho. Este é um dos grandes presentes, fazendo sua missão ali direitinho, sabe? “, disse a famosa, que foi entrevistada pelo podcast “Mais Favela TV”.

Patrícia Poeta gera polêmica ao falar que "não gosta de injustiça" (Reprodução/Globo)

Patrícia não chegou a falar sobre as polêmicas envolvendo Manoel Soares, que segue também no comando do matinal da TV Globo, mas relatou sobre a luta de acordar cedo para apresentar o programa, que começa às 9h30 da manhã: “Você acorda…a melhor coisa que tem na vida é você acordar e ir fazer uma coisa que você ama. Cair da cama não é fácil, acordar às quatro da manhã não é fácil. Tem muita gente que acorda neste horário, mas seria melhor acordar mais tarde”.

Durante a entrevista, a contratada da emissora carioca também falou das pessoas que vão aos estúdios da Globo, em São Paulo, para assistir ao “Encontro” e detalhou o motivo de sempre falar delas: “Acordar cedo, de madrugada, às vezes, está noite ainda. Mas, quando você acorda e aí você se depara não só com o trabalho que você ama fazer, mas também com aquela plateia, que também acordou cedo para estar com você, para participar do programa, com amor. Esse carinho é um retorno muito bacana”.

Vale lembrar que as críticas sobre a condução do “Encontro” começaram quando Patrícia Poeta assumiu o matinal da Globo. Ao longo dos meses, a famosa era chamada de “chata” e também de “tagarela” por alguns internautas, mas a gota d’água para muitos aconteceu quando Manoel Soares falava sobre uma nova tecnologia e a famosa interrompeu e passou na frente da câmera, causando uma raiva generalizada entre os telespectadores.

