Bia Michelle abriu o jogo sobre traição de MC Gui e sobre ciúmes que o funkeiro tinha de Neymar

Bia Michelle, dançarina e influenciadora de 22 anos, flagrou MC Gui há duas semanas em um motel com uma amante. Seu nome virou assunto, pois ela filmou o músico, de 24 anos, e compartilhou na web, fazendo com que o vídeo logo viralizasse.

O casal estava junto desde 2019 e ficaram noivos em agosto de 2021. Em entrevista recente à revista Quem, a dançarina disse que finalmente está se recuperando, após o flagra, e contou com detalhes sobre como tudo aconteceu.

Bia, que assumiu o relacionamento com o funkeiro em abril de 2019 e em agosto de 2021 ficou noiva dele, diz que está se reerguendo. Mas, no começou, foi difícil. “Até então não queria expor. Lembrei da última vez que ele me traiu e fiquei quieta porque não queria prejudicar a imagem dele, apesar de ele estar me prejudicando. Mas, desta vez, pensei: vou ser forte e dar voz ao que aconteceu comigo”, explica.

Ela contou ainda que entrou no motel escondida no porta-malas e que não queria que o vídeo vazasse. “Quando nós chegamos ao motel, fiquei com medo de me verem e acharem que eu estava com o Guilherme, porque muita gente sabia que éramos um casal, então me escondi no porta-malas do carro e elas pediram um quarto. Minha ideia era entrar e ver se o carro dele estava estacionado em algum quarto”.

Ela disse que rastreou a localização do MC na segunda-feira do ocorrido e que filmou por medo de que ele negasse a traição. Gravou o flagra com medo de ele negar tudo: “Sabia que ele negaria até a morte que era ele que estava lá. Gravei o rosto dele para provar. Quando perdemos a confiança, pensamos em tudo”, contou.

Bia descreveu o momento em que viu o seu ex correndo para o carro com a amante: “Saí do carro correndo e olhei para ele, só conseguindo falar: ‘Você tem noção do que você acabou de fazer?’ Foi muito difícil ver tudo aquilo. Ele só me pedia perdão, falava: ‘não faz isso comigo’. A última frase que ele me falou foi: ‘meu Deus, por que fiz isso?, que merda fui fazer’”.

A dançarina também se defendeu sobre as acusações de que traiu MC Gui com o jogador Neymar: “Entre idas e vindas, nós ficamos quatro anos e meio juntos. Essa história do Neymar aconteceu quando eu estava solteira. Guilherme e eu terminamos várias vezes. Nesse vaivém que conversei com o Neymar. Sou uma pessoa pública e jamais faria isso com ele. Achei um absurdo o Guilherme querer tentar tirar a culpa dele expondo algo que é mentira”.

