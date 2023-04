BBB 23: Bruna grita com Cezar Black e web pede eliminação da famosa

Por causa de Larissa, Bruna Griphao grita com Black e fãs do BBB 23 perdem a paciência com ela (Reprodução/Globo)

O clima pesou para Bruna Griphao, que segue no Top 8 do “BBB 23″. Marcada por ser uma das participantes mais briguentas da temporada, a atriz arrumou mais uma confusão com Cezar Black e acabou virando alvo de haters nas redes sociais.

O barraco, que começou antes do show de Ivete Sangalo e Rebecca, quando Bruna ouviu Black opinar sobre o jogo de Larissa, sua amiga dentro do jogo, e não gostou nada. Revoltada, a sister parou de se arrumar para a festa e foi tirar satisfação com ele, que ouviu atentamente os gritos.

“Vocês estão de parabéns! Black, parabéns, você só fala m**da! E você, Domitila, vocês estão de parabéns! A gente escutou vocês falando um monte de m**da dela [Larissa]. Por que você só não assume os seus erros?. Ninguém usou nada contra você. Se olha no espelho, Black”.

No Twitter, fãs do reality show, que acompanham pelo Globoplay, continuaram o debate, mas não defenderam a atriz: “Eu tô pegando tanto ranço da Bruna Griphao que acho que se ela for fazer uma novela eu não vou assistir só pelo ranço”, disse um.

E aí gente vcs acham que vai demorar quanto tempo para sair o documentário: Eu Bruna Griphao ex @bbb carioca, mulher cis, branca, atriz, cantora, compositora, modelo, empresária e influenciadora digital: sabedora do meu privilégio, pronta para aprender e evoluir #BBB23 namaste — Katia Oliveira (@KatiaOS) April 13, 2023

Uma outra pessoa destacou que Bruna Griphao também é agressiva dentro do confinamento e, por isso, não podem “passar pano” para a atriz: “O que ela fez é agressão também. É inadmissível alguém falar com outra pessoa no tom e usando as palavras que ela usou. Deveria sair no mínimo levar uma chamada. Mas a gente sabe que não vai acontecer nada”.

A briga entre os participantes do “BBB 23″ também desmotivou outros fãs do reality show, que falaram em abandonar a atração: “A Bruna Griphao me fez perder completamente a vontade de assistir ao programa. Eu não entendo como um público que condenou a Karol Conka ao cancelamento, que a tirou no primeiro paredão, não tirou ainda esse ser humano”.

BRUNA GRIPHAO, OBRIGADO POR CONSEGUIR MACETAR O BLACK DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL. #ForaBlack #BBB23pic.twitter.com/pA4WE8RWWq — Central Larissa #BBB23 (@CentralLarisf) April 13, 2023

Já dentro casa, Black seguiu em silêncio, mas Bruna continuou gritando e falando palavrões: “Para de ficar querendo se encobrir nas coisas, para de querer ficar achando justificativas para as m**das que você fala. A Larissa voltou porque o Brasil escolheu. Aceita que dói menos... Invejoso!”.

Ao longo da briga, Bruna Griphao chamou Black de machista: “Assume os seus erros. Vira homem! Você está sendo machista! Chamaram ela de piranha, de cachorra. Você sabe o que é isso? Seu moleque”, gritou a famosa.

Bruna Griphao é exatamente essa energia NOJENTA pic.twitter.com/COPow8aRLE — Campanaro Ci (@CintiaSepSempre) April 13, 2023

Neste momento, Black quebrou o silêncio e disse: “Me respeite, que eu não sou moleque. Vocês gritam, falam tudo o que querem e agora apontam o dedo na minha cara”.

