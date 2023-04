Ator da série adolescente Drake & Josh é dado como desaparecido

A polícia da Flórida confirmou o desaparecimento do ator e cantor Drake Bell, famoso por seu papel de protagonista na série adolescente da Nickelodeon, Drake & Josh. Conforme informações do Departamento de Polícia de Daytona Beach, ele “está desaparecido e possivelmente em situação perigosa”.

Conforme informações do portal Variety, o ator, cujo nome de batismo é Jared Drake Bell, foi visto a bordo de uma BMW cinza, modelo 2022, na região de Mainland High School, Flórida.

Após o anúncio, feito nas redes sociais, alguns seguidores questionaram a veracidade da publicação e o próprio departamento de polícia confirmou o desaparecimento.

Drake, de 36 anos, alcançou o estrelato ao lado de Josh Peck na série Drake & Josh, que contou em quatro temporadas totalizando 56 episódios exibidos entre 2004 e 2007. Ele também chegou a interpretar o personagem Timmy Turner no live-action da animação “Padrinhos Mágicos”.

Vida conturbada

Pedindo apoio a população, o departamento de polícia local deixou seu número aberto para receber informações sobre o ator, que recentemente completou seu período de liberdade condicional após supostamente ter abusado de uma garota menor de 18 anos.

Conforme informações, desde o final de sua participação na série Dake vem passando por momentos conturbados em sua vida pessoal.

Após entrar com um pedido de falência na justiça americana em 2014, ele foi condenado a quatro noites na prisão por dirigir embriagado.

Em 2021 o ator também foi considerado culpado e sentenciado a cumprir dois anos de liberdade condicional e 200 horas de serviços comunitários após colocar crianças em situação de perigo ao distribuir conteúdos prejudiciais a menores de idade.

As acusações em questão fazem referência a um suposto caso de Drake, na época com 31 anos, com uma adolescente de 15 anos de idade. Conforme a polícia, os dois tiveram um “relacionamento” online onde ocorreram troca de mensagens de cunho sexual.

