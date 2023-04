‘Agora ela é Jojo whey’: Jojo mostra em vídeo sua luta para perder peso de forma cômica

A cantora Jojo Todynho está se dedicando pegando pesado na rotina de dieta e academia. Após publicar na segunda-feira, 10 de abril, uma foto em seu feed mostrando os resultados do seu foco, com mais de 24 quilos perdidos com a legenda: ”Dica do dia: não perca paciência, perca calorias. Pqp eu só tenho caloria pra perde, a paciência já foi”, agora a ex-fazenda publicou um vídeo brincando com a situação.

Na terça-feira, 11 de abril, Jojo publicou um vídeo mostrando alguns exercícios do seu treino com o áudio: “Eles disseram ‘não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo’”, até que o vídeo muda para uma Jojo completamente musculosa, interpretada por Kai Greene, e o áudio continua: “só que um dia eu me levantei e nunca foi sorte”.

O vídeo cômico gerou diversos comentários de seus seguidores: “Agora ela é Jojo whey”, publicou uma internauta. “Eu esperava por tudo, mas esse final me pegou demais [emoji de risada]”, comentou outro.

A cantora Gretchen também apoiou a sua amiga por meio dos comentários: “É isso mesmo amigaaaaa. Vc está cada dia mais incrível. Amo sua força de vontade em Td q faz. E PARABÉNS FUTURA ADVOGADA. Que orgulho”.

E os comentários sobre o curso dela continuam: “Não queremos menos do que esse final viu... Queremos ver vc botando “medo” nos juízes em tribunais só com sua entrada triunfal”.

No último mês a ex-Fazenda comentou durante o programa Mais Você que, desde o início do ano já conseguiu perder mais de 20 quilos. “Estou no ‘projeto saúde’, desde o começo de janeiro eu estava com 159 quilos, agora devo estar com 135 quilos, por aí”, revelou a cantora na ocasião.

Leia também: