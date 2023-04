Xuxa pede para que atual Dalai Lama tenha prêmio Nobel da Paz retirado

A apresentadora Xuxa Meneghel segue indignada com o caso do atual Dalai Lama. Em um comentário nas redes sociais, a eterna Rainha dos Baixinhos chegou a pedir que ele tenha seu prêmio de Nobel da Paz suspenso.

“Me dá nojo… Mas devemos exigir sempre que algo seja feito, não importa quem fez, sem justificativa, eu preciso como mãe saber que algo vai ser feito, não é só nojento, é um crime (tire o prêmio Nobel da Paz)”, escreveu ela, ao comentar uma foto da também apresentadora Eliana que falava sobre o mesmo assunto.

A cena em questão está viralizando pela internet desde o início desta semana e mostra o atual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, pedindo para uma criança beijar sua boca e chupar sua língua - entenda o caso aqui.

Vale lembrar que Dalai Lama é um título para quem está ocupando o mais alto cargo dentro do budismo tibetano - semelhante ao título Papa, no catolicismo.

O atual Dalai Lama recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989, como forma de reconhecimento pela sua campanha pacifista para acabar com a dominação chinesa no Tibete. Ele vive exilado na Índia desde então.

Xuxa ainda relembrou uma fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em que ele afirmava ter “pintado um clima” ao se referir às meninas da Venezuela no ano passado. “Ex-presidente que tem tesão por uma criança e nada é feito porque é cultural e parece normal aos olhos das pessoas E NÃO É…”, ressaltou a apresentadora.

“Abuso é abuso, exploração sexual de crianças e adolescentes também é… CADEIA É POUCO”, clamou Xuxa.

A apresentadora finalizou falando sobre as consequências do abuso sexual infantil para as vítimas. “Enquanto normalizarmos isso, só as crianças perdem. Suas vidas ficam marcadas pra sempre. Não vamos apenas fazer barulho, exigimos que tire seus poderes, começando com o Prêmio Nobel”, reforçou.

Comentário de Xuxa em foto de Eliana (Foto: Reprodução/Instagram)

