Vidente revela como o naufrágio do Titanic poderia ter sido evitado

Na madrugada de 15 de abril de 1912 um dos dois naufrágios mais famosos de todos os tempos acontecia no oceano atlântico. O Titanic, projetado para ser um dos navios mais rápidos e luxuosos da sua época, afundou em quase três horas durante sua viagem inaugural e levou mais de 1.500 vidas.

Próximo ao aniversário da tragédia, a médium Vandinha Lopes, que ficou conhecida ao participar do reality “Os Paranormais”, do Domingo Legal (SBT) em 2014, comentou o caso em conversa com o Planeta Podcast.

Ela disse que a viagem começou com planos e vibrações positivas, mas que muitas pessoas intuitivas decidiram não ir para a viagem devido a intuições e avisos da espiritualidade.

“Dez pessoas tiveram uma espiritualidade um aguçamento muito grande de premonição”, informa a médium, que ainda pontua que se essas pessoas tivessem alertado sobre suas intuições, poderiam ter impedido a tragédia.

Para ela, os momentos que antecederam o acidente foram marcados por alegria e uma noite mágica, mas de repente tudo aconteceu.

“Ali dentro tinha não só pessoas cantando e dançando, como também uma noite de muita alegria, uma noite que jamais qualquer outro perceberia que algo de ruim iria acontecer”, revela.

Titanic (Pictures from History/Pictures from History/Universal vía Getty)

Vandinha ainda disse sentir que o sofrimento vivido no navio não acabou rapidamente e que foi tudo muito tumultuado., o que impediu de várias formas a sobrevivência.

A vidente termina dizendo que o perigo foi pouco levado a sério e que as almas que estavam no Titanic sofreram muito.

Confira o vídeo completo a seguir:

