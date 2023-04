‘Tive que alimentar’: Em crise na Globo, Manoel Soares ‘assume’ ser arrogante

Passando por momentos turbulentos na TV Globo, Manoel Soares segue sem comentar sobre as supostas brigas nos bastidores do “Encontro”, programa que apresenta com Patrícia Poeta. No entanto, um vídeo onde o apresentador fala sobre o passado pobre começou a circular nas redes sociais e chocou os seus fãs.

Ao conversar com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no podcast “Quem Pode, Pod”, o contratado da emissora carioca lembrou quando era morador de rua: “Em 1997 você fazia o quê? Eu era morador de rua, no viaduto Grissom, em Porto Alegre. Você imagina em 97 eu ser morador de rua e agora ser apresentador de televisão, escritor e não sei mais o que…”, disse ele.

Em seguida, Manoel Soares falou sobre a fama de arrogante e detalhou quando isso começou: “Imagina a quantidade de vezes que tive que alimentar a minha autoestima e a minha arrogância para chegar nesse lugar. Chegou um momento em que isso começou a fazer parte da minha personalidade”.

Fãs do Encontro pedem para tirar Patrícia Poeta e Manoel Soares do programa diário (Reprodução/Globo)

Saindo dos embates sobre o “Encontro” e Patrícia Poeta, Manoel também contou para as atrizes que esta parte da personalidade mexeu com a educação dos filhos: “A minha arrogância me colocou em um lugar que eu achava que meus filhos não eram atípicos, porque a minha arrogância não me permitia ver isso”.

Segundo o famoso, Dinorá Rodrigues, sua esposa, foi a grande responsável por quebrar esse ciclo e fazê-lo entender que era preciso mudar: “Se eles fossem atípicos eu bastava, não precisava de uma estrutura médica para isso, eu cuidava, eu sou o grande detentor. Daí ela [esposa] disse ‘você não é’. Mas, quando eles estão comigo, eles comem e bebem. Daí, ela disse ‘e quando eles não estiverem como você? Deixe de ser arrogante, se você quiser cuidar dos seus filhos, você vai ter que mudar a sua personalidade”.

