Samara Felippo usa acessório inusitado para curtir uma tarde de sol

Samara Felippo posa com acessório inusitado ao aproveitar uma tarde de sol (Reprodução / Instagram @sfelippo)

Uma publicação feita pela atriz Samara Felippo, 44 anos, está dando o que falar. No seu Instagram ela revelou que utiliza um acessório inusitado para conseguir curtir as tardes de sol em paz.

Em um espaço relaxante e repleto de natureza, Samara posou sentada de biquíni enquanto aproveitava o sol forte para colocar o bronzeado em dia. No entanto, para evitar ser interrompida por pernilongos, ela segurava também uma raquete elétrica.

“Sim! Pego sol e pego pernilongo ao mesmo tempo!”, brinca a atriz ao revelar seu truque para evitar ser incomodada.

Em outro relato, publicado em seu Instagram, Samara também conta com a participação das filhas para mostrar momentos bem humorados com, e sem, as meninas. Afirmando que “as mães também tem direito de se divertir”, enquanto aproveita um dia de sol na praia acompanhado por uma cerveja.

De forma bem humorada, ela revela: “Eu só queria registrar a importância de uma mãe poder tomar uma cerveja na praia! Esse momento é muito especial para mim. Um brinde, um brinde às mães!”, revela a atriz no vídeo.

“Mulheres que nascem com os filhos”

Mãe de duas meninas, Alicia, de 13 anos, e Lara, de 9 anos, Samara também compartilha registros da maternidade real. As meninas são fruto do antigo relacionamento de Samara com o ex-jogador de basquete Leandrinho.

Acompanhada pela também atriz Carolinie Figueiredo, Samara em cartaz com a peça “Mulheres que nascem com os filhos”, onde são abordados assuntos e relatos relacionados com a transformação das mulheres após a chegada dos filhos.

Com veia cômica e dramática, o texto produzido pelas próprias atrizes em parceria com Rita Elmôr, vem conquistando mulheres, mães e pais a cada sessão e gerando uma série de relatos nas redes sociais das próprias atrizes.

Atualmente, o trabalho da atriz também pode ser apreciado na reprise da novela Chocolate com Pimenta, onde interpretou a jovem Celina.

