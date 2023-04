‘Pior apresentador’: Tadeu é ‘cancelado’ e fãs do BBB pedem a volta de ex-Globo

BBB 23: Tadeu passa vergonha com discurso para Fred Nicácio (Reprodução/Globo)

Fred Nicácio foi eliminado do “BBB 23″, mas quem acabou pagando o pato foi o apresentador Tadeu Schmidt, que ganhou haters nas redes sociais após fazer o seu tradicional discurso na noite de terça-feira (11).

O “Fora Tadeu” começou quando o comunicador falou sobre a disputa acirrada e os estilos de jogo entre os competidores que estavam na berlinda: “O Fred tem outro estilo, parece que quanto mais esquenta a discussão, mas ele faz questão de permanecer zen. Acompanha o raciocínio de quem debate. Com a maior calma do mundo, ele rebate com uma frase”, disse o famoso.

Tadeu passou pano pro racismo, e fez os problemas sociais da Bruna parecerem uma virtude #BBB23 https://t.co/3nHW7sltWn — guardanapo 🦁🌵 (@guardanapu) April 12, 2023

Ao longo da despedida, Tadeu lembrou que Fred Nicácio tem uma trajetória única no reality show: “Ninguém, jamais, entrou três vezes em uma mesma edição do ‘BBB’. Ele saiu para viver aqui fora uma experiência dura. Ele voltou reticente, mas voltou com uma missão e agora que está aqui não quer ir embora de jeito nenhum”.

Porém, ao falar que o médico era “um sol sem fazer esforço” e que o competidor pode ter sido incompreendido pelos fãs do “Big Brother Brasil” ao falar que gostaria de uma final só com pessoas pretas, acabou ganhando haters e críticas nas redes sociais. Pelo Twitter, uma pessoa disse que o apresentador tinha “discursos péssimos e tendenciosos”.

🚨 🚨 🚨 Porque no paredao FRED X DOMITILA, Tadeu fez questao de dizer que a disputa foi acirrada, mas no paredao BRUNA X NICACIO, ele nao falou nada ?? — Aline Melo (@aline71926815) April 12, 2023

“O Fred é um sol, sem fazer esforço faz tudo girar em torno dele. Quem vai sair há duas semanas da final. As coisas que você diz e faz, até um pódio que você escolhe pode ser mal compreendido. Mas, não há quem diga que essa pessoa que sai não é uma vencedora. Quem sai hoje é você, Fred”.

Na mesma rede social, uma pessoa destacou que Tadeu era “o pior apresentador do ‘BBB’ de todos os tempos” e também afirmou que ele não era imparcial. Um outro escreveu que se fosse outro participante eliminado, ele faria um discurso de honra.

Hoje eu vejo que Tadeu mereceu todas as patadas que Douglas deu nele no ao vivo no #bbb22.

Todos os discursos pra Bruna e de Fred é de causar ânsia. — Charle23 (@Charle236) April 12, 2023

Os fãs do “Big Brother Brasil” também deram palpites sobre o que faltou no discurso de Tadeu Schmidt, nesta terça-feira (11). Para um admirador, o apresentador deveria ter dito que “o Brasil é um país racista e escravagista”.

Há também quem pediu para Tiago Leifert retornar ao reality show: “Tiago é odiado por muitos, mas ele fazia a parte dele. Errou ok, mas sempre levava o veneno, sempre mexia com quem tava ali, passou semanas atacando sutilmente Pocah, Thaís, Rodolffo e o Fiuk. O Tadeu é um patético sonso, quer ficar elogiando e não fala nada com nada”.

