O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica revela seu maior medo quando está apaixonado

O que você vê na ilusão de ótica acima? Sua primeira percepção desta pintura pode revelar qual seu maior medo quando está apaixonado por alguém.

Segundo o portal New York Post, são quatro possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shuplyak)

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Especialistas do portal Your Tango criaram um teste com base nas pinturas.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro o rosto de um homem

Neste caso, você é visto como uma pessoa focada e entusiasmada, reunindo diversas pessoas ao seu redor por conta disso. O passado é passado e você prefere se dedicar ao presente, vivendo o momento e guardando as memórias como simples memórias.

Por isso, seu maior medo ao entrar em um relacionamento é ser visto como alguém que tem muita bagagem emocional. Para resolver isso, acaba se fechando, criando uma distância entre você e a outra pessoa. Isso pode ser um problema e minar qualquer chance de amor duradouro.

Se você viu primeiro o menino

Caso você tenha visto primeiro o garoto artista, é provável que se identifique como alguém que aproveita a companhia dos outros, mas tem um ar melancólico. Gosta da presença de rostos familiares, mas detesta ser o centro das atenções.

Seu grande medo é ser o adulto da relação. Você pode ser responsável na vida - trabalho, contas pagas, etc. - mas teme não ser necessário na vida da pessoa que você ama e acabar perdendo-a por isso.

Se você viu primeiro a pintura

Para quem percebeu primeiro a pintura dentro a pintura, talvez se identifique como alguém que ama sonhar. Você gosta dos seus amigos e do seu parceiro, mas também preza muito pelo tempo sozinho.

Mas você tem medo de que isso seja encarado como desprezo e esconde sua necessidade de ter um tempo para si. O ideal, nesse caso, é ser transparente sobre esse desejo desde o início.

Se você viu primeiro as cabanas

Nesse caso, talvez você seja reconhecido como uma pessoa sensível, que não tem problemas em conversar sobre sentimentos, mesmo quando são intensos.

Seu grande medo nos relacionamentos é o conflito direto. Você não gosta de ser criticado e tende a atacar quando isso acontece. Não há problema em se sentir encurralado, mas é importante lembrar que às vezes é tudo questão de interpretação.

