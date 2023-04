‘Não gosto de injustiça’: Patrícia Poeta incendeia a polêmica com Manoel Soares

Pelo visto, enquanto Patrícia Poeta não pedir desculpas ao vivo para Manoel Soares, o clima entre a famosa e os fãs do “Encontro” seguirá turbulento. Nesta quarta-feira (12), a crítica surgiu após um comentário feito pela apresentadora, que disse que “não gosto de injustiça”.

A fala aconteceu quando ela noticiava sobre a libertação de duas brasileiras que foram presas injustamente na Alemanha: “Eu fico emocionada quando vejo isso. Não gosto de injustiça. Sou libriana e filha de advogado”, comentou Patrícia, que estava em frente a nuvens de palavras.

No Twitter, quem acompanhou o programa não se segurou e retornou a falar sobre a falta de sintonia com Manoel Soares, que na última semana foi interrompido pela famosa: “A apresentadora falando sobre injustiça devia vestir a camisa e parar de fingir que o colega não existe ou não tem importância para o programa”.

Uma outra pessoa chamou a famosa de “patroa” e disse que segue analisando o comportamento dela: “Faz tempo que venho analisando o comportamento da ‘Patroa Poeta’ com seu companheiro de trabalho no ‘Encontro’ e cheguei a conclusão de que essa mulher carrega um preconceito enorme ela deveria ser demitida da emissora”.

Fãs pedem para Patrícia Poeta levantar a cabeça e enfrentar a crise com Manoel Soares (Reprodução/Globo)

As críticas sobre o comportamento de Patrícia Poeta no matinal da Globo seguiram dominando as redes sociais. Em outra postagem, ela foi chamada de chata: “Essa Patrícia Poeta falando que é liberada e não gosta de injustiça... Oi? E o que ela faz com o colega de trabalho? É o que? Meu Deus... sai desse programa Manoel.... Você não merece tanto desleixo”.

Vale lembrar que as críticas sobre a condução do “Encontro” começaram quando Patrícia Poeta assumiu o matinal da Globo. Ao longo dos meses, a famosa era chamada de “chata” e também de “tagarela” por alguns internautas, mas a gota d’água para muitos aconteceu quando Manoel Soares falava sobre uma nova tecnologia e a famosa interrompeu e passou na frente da câmera, causando uma raiva generalizada entre os telespectadores.

