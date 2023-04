‘Não existe fórmula mágica’: Após Camilla de Lucas, Juliette alerta sobre jogos virtuais

Recentemente, a produtora de conteúdo Camilla de Lucas fez um alerta em sua conta do Instagram na qual comentou sobre a divulgação de jogos virtuais (em especial de apostas) por influenciadores digitais. E, após a comunicadora compartilhar sua perspectiva sobre o tema, ontem (11) a vencedora do BBB 21, Juliette, trouxe sua análise sobre o assunto que repercutiu nas redes nos últimos dias.

Através de seus stories, Juliette começou dizendo: “Há um mês eu alertei aqui sobre ‘cuidados com essas propagandas que utilizam minha imagem, dizendo que eu estou estimulando a compra de jogos ou uma forma fácil de ganhar dinheiro’. [...] Eu falei para vocês terem cuidado porque não é verdade. Todas as marcas que eu me comprometo têm uma história, um propósito, algo maior por trás e estão aqui sou eu falando, no meu perfil, no meu feed”.

“Não existe fórmula mágica”

Durante seu discurso, Juliette reforçou ainda a importância de seus seguidores se atentarem ao conteúdo e a quem os internautas acompanham através das redes sociais. “Tenham essa malícia de filtrar o que realmente tem credibilidade, é legal, e do que é puramente por dinheiro”.

+ Inclua estes conteúdos em sua lista de leitura:

“História de bastidores”

A cantora aproveitou ainda para trazer detalhes sobre como funcionam as dinâmicas de tais empresas que contratam influenciadores digitais para divulgar seus produtos:

“Elas tanto pagam muito bem para terem o aval de influenciadores, quanto elas ganham muito dinheiro. Mas não vale a nossa consciência, a nossa paz e principalmente a confiança de vocês”

Por sua vez, a artista aproximou tal alerta de sua vida pessoal dizendo que: “A minha mãe cai nessas coisas, ela compra, ela acha que é verdade, então é assim, estou protegendo os meus e vocês são os meus”, finalizou.

Veja a seguir o vídeo da influenciadora Camilla de Lucas que repercutiu recentemente sobre os jogos virtuais (se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link):