Mari Fernandez relembra dificuldades em início da carreira: “ganhava R$ 200”

Quem vê a cantora Mari Fernandez no auge de seu sucesso não consegue imaginar as dificuldades que ela precisou passar para alcançar os rankings de músicas mais ouvidas do Brasil.

Bem no começo de sua carreira, o cachê de Mari não chegava nem a 1/5 do salário mínimo atual. “Ganhava R$ 200, R$ 180, R$ 250 tocando em um barzinho aos sábados e tentava me sustentar com aquilo”, revelou a artista, em entrevista ao podcast PodDelas.

Com apenas 22 anos de idade atualmente, Mari começou sua carreira na música escrevendo. Sua primeira composição foi aos 15. “Naquela época eu tinha dificuldade, ninguém nem sonhava. Até porque eu não falava muito em cantar, eu falava mais em compor e acertar uma composição”, contou ela.

Mari também revelou que sua carreira tinha um prazo para acontecer. “Eu tinha prometido à minha mãe que eu ia tentar por dois anos, se nesses dois anos não desse certo eu ia parar e ia fazer uma faculdade, porque eu também não ia endoidar e ficar minha vida todinha tentando uma coisa”, disse.

Dona de hits como “Não, Não Vou” e “Comunicação Falhou” (este com participação de Nattan), ela acredita que alcançar rankings de músicas mais ouvidas nem é a coisa mais difícil da carreira musical.

“Hoje você estourar e viralizar uma música, eu não acho que seja difícil não”, afirmou. A fórmula, segundo Mari, é gravar, colocar em uma plataforma - como o TikTok - e dar sorte de algum famoso pegar. Apesar de contar com a sorte, é algo que torna fácil qualquer pessoa viralizar.

“Difícil é manter a carreira, aí é outra coisa: investimento financeiro, planejamento, é toda uma coisa diferente”, argumentou.

