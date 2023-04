Mais Você: “Trazer paridade racial”, defende Fred Nicácio após deixar o BBB pela terceira vez

O médico e apresentador Fred Nicácio, recém-eliminado do “Big Brother Brasil”, foi o convidado para o café da manhã desta quarta-feira (12) no “Mais Você”. No programa, ele voltou a falar sobre sua missão no reality show: “trazer paridade racial”.

Essa é a primeira vez que um participante é eliminado três vezes do programa. Em um momento da conversa com os apresentadores Fabrício Battaglini e Thalita Morete, Fred foi questionado sobre uma fala de Ricardo “Alface” sobre não gostar do desejo dele de ter uma final formada por pessoas pretas - que seria um feito inédito no programa.

+ Ana Maria Braga: Ana Maria Braga foi responsável por ajudar Caco Barcellos a reatar namoro; entenda

“Nem todo mundo que tem lugar de fala sabe o que está falando”, argumentou Fred, ao assistir a conversa do rival com sua amiga, Sarah Aline. “O Ricardo é um homem preto que é pouco letrado racialmente. Ele já falou isso comigo, que gostaria de aprender mais”, revelou.

O médico reconheceu, porém, que o incômodo de Ricardo com a ideia de um pódio formado por pessoas negras tem explicação. “Isso não é culpa dele, é culpa de um sistema que impede que informações cheguem a pessoas como ele”, explicou Fred, ao dizer que esse mesmo sistema - ao qual chamou de branquitude - impede que pessoas pretas tenham noção e letramento racial.

“Quando ele estiver aqui fora, se ele quiser conversar sobre isso, ele vai entender melhor que não existe racismo reverso”, afirmou.

“Enquanto tivermos pessoas brancas pensando e julgando por pessoas pretas, nós vamos ter esse tipo de pensamento, inclusive reproduzido por pessoas pretas porque esse letramento racial não chegou até elas e isso também é fruto do racismo”, detalhou Fred.

O ex-BBB também questionou a estrutura existente hoje. “Nós somos maioria populacional: segundo o IBGE de 2018, 56% da população brasileira é formada por pessoas pretas. Mas somos minorias representadas. Onde estão juízes que julgam casos de racismo? Onde estão os médicos como eu, você, por quantos médicos pretos já foi atendido na sua vida? Onde estão os políticos pretos? Onde estão os CEOs de grandes empresas pretos? Onde estão os diretores de TV pretos? Se nós somos 56% da população, cadê essa galera?”, perguntou.

Por isso, para o brother, era importante ter uma final somente com pessoas negras. “Quantos pódios já foram apenas de brancos? Quantos top 5 foram apenas de brancos? Aí quando se fala de um top 5, top 7 de pretos isso assusta?”, questionou.

“Assusta porque tira privilégios de quem está acostumado a ter. Eu não estou aqui para garantir privilégio de branquitude nenhuma, estou aqui para tirar esses privilégios e trazer uma paridade racial. Essa era uma das minhas missões nesse programa e é uma das minhas missões de vida”, finalizou Fred.

Leia também: Isis Valverde estaria buscando casa com novo namorado nos EUA, diz jornal