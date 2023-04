Maíra Cardi posta foto com o namorado e detalhe chama atenção dos fãs

Uma imagem publicada por Maíra Cardi em seu Instagram está dando o que falar entre os fãs, e críticos, da influenciadora. Acompanhada pelo namorado, Thiago Nigro, Maíra posou dentro de um avião e os fãs logo notaram um detalhe novo nas mãos da coach.

Nos dedos médio e anelar da mão de Maíra é possível ver uma tatuagem das letras “T” e “N”, iniciais do nome de seu namorado.

O responsável pela arte foi o tatuador, e campeão do BBB8, Rafinha, que publicou imagens do processo de tatuagem em seu perfil nas redes sociais.

“Recebi a Maíra Cardi no estúdio... fizemos uma tattoo muito especial”, legendou o tatuador.

Chuva de críticas

Levou pouco tempo após a publicação da foto pela influenciadora, e a postagem do tatuador no Instagram, para que uma chuva de críticas fosse feita em relação a atitude de Maíra, que anunciou publicamente o namoro com Thiago no início de Março.

Entre os comentários, algumas pessoas apontaram um “mau agouro” envolvendo a tatuagem enquanto outros afirmaram que essa não foi a primeira vez que ela fez uma tatuagem dedicada a um companheiro.

“Deus queira que não, mas se bobear ela vai voltar no seu estúdio para tatuar o C no final kkkkkk”, comentou uma seguidora do tatuador.

Outra seguidora resgatou uma história do passado: “Ela não aprendeu com a tatuagem do Arthur? Errar 1x é humano!”, ao que outra respondeu: “E antes do Arthur ela tinha do pai do filho mais velho e tinha dito que não apagaria nenhuma por fazer parte da história dela”.

“Acho incrível a forma que a Maíra Cardi se entrega nos relacionamentos”, comentou uma seguidora no Twitter.

Confira outras reações a nova tatuagem da influenciadora:

Maira Cardi fala de autoestima e na verdade ela que tinha que tratar os problemas de autoestima dela.

Depois daquela patifaria toda com o Arthur a mulher tá menos de 6 meses com outro cara e faz tatuagem em homenagem a ele, sério não dá pra defender...

Mulher, te preserve. — GRASSER (@PoxaNaay) April 12, 2023

Quando pensar que sou emocionada, vou lembrar da Maira Cardi — Rafa (@RafGuerra) April 12, 2023

Gente a Maira cardi tem uma tatuagem com o nome do pai do filho, com o nome do Arthur e agora tatuou as iniciais do atual dela kkkk pelo amor de DEUS — Lorhaine (@LorhaineGB) April 12, 2023

