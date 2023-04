Linha direta reestreia na Globo com caso Eloá e internautas citam Sonia Abrão: “Culpada”

Em 2008 um sequestro era veiculado na televisão brasileira. Conhecido como ‘Caso Eloá', o crime ficou mundialmente conhecido devido à interferência de apresentadores nas negociações. O caso é tratado nas universidades como um mau uso do jornalismo.

Com a reestreia do programa ‘Linha Direta’, que fazia enorme sucesso na TV Globo, a emissora resolveu revisitar o caso 15 anos depois e muitos internautas perguntaram se o programa iria citar as interferências nas negociações policiais. A estreia está prevista para o dia 4 de maio com apresentação de Pedro Bial.

Sonia Abrão é lembrada pelo caso

Uma das figuras televisivas mais citadas quando se fala no caso é a jornalista Sonia Abrão. Durante as negociações, a apresentadora conseguiu entrevistar ao vivo Lindemberg Alves, na época com 22 anos, que fazia Eloá Cristina Pimentel, então com 15, refém. A adolescente foi assassinada pelo ex-namorado durante o sequestro, que durou cinco dias.

Conforme mostrado ao vivo, Sonia conseguiu o telefone do apartamento onde o crime ocorria e conseguiu entrevistar o sequestrador, ação que foi duramente criticada pela polícia e pela imprensa.

De acordo com o Notícias da TV, em 2014 durante entrevista a jornalista disse que não se arrependeu do que fez:

“Nossa equipe estava atrás do telefone da casa da Eloá. Ligamos e ele atendeu. Aceitou falar, e o repórter Luiz Guerra gravou a matéria. O Lindemberg assistiu ao programa e, quando nossa repórter ligou novamente, disse que queria falar ao vivo porque estava preocupado, não queria que o Brasil pensasse que ele era bandido. Estava apresentando o programa quando o diretor me avisou que o Lindemberg estava na linha. Com minha experiência jornalística, conversei com ele. E falei com a Eloá também. No meio da conversa, ele cortou e desligou. Todo mundo me assistiu, a polícia, a imprensa, o público.”

Internautas acusam jornalista

Muitos comentários no Twitter acusaram Sonia Abrão de sensacionalismo e de como fazer um mau jornalismo.

sera se vai mostrar a querida sonia falando com o sequestrador? esse caso foi completamente grandes horrores da tv brasileira né https://t.co/vQFXDtmJwP — Larissa M. (@larissajmar) April 12, 2023

Vão mostrar a Sonia Abrao interferindo numa negociação policial e ligando para o sequestrador ao vivo, o que desestabilizou o sequestrador e por isso ele matou a eloá? pic.twitter.com/dKDCkUo63B — ¿BEBÉ, QUÉ FUÉ? (@thiagoripol) April 12, 2023

Será se vão falar da bandida da Sônia Abrão? — Karina Lovatelli (@kaiquevlima) April 12, 2023

