Isis Valverde estaria buscando casa com novo namorado nos EUA, diz jornal

A atriz Isis Valverde pode estar pronta para deixar o Brasil rumo aos Estados Unidos. Aparentemente, ela e o empresário Marcus Buaiz, apontado como seu novo namorado, estariam procurando uma casa na Califórnia - provavelmente em Los Angeles.

Em entrevista à revista Quem, uma fonte anônima próxima ao casal revelou que eles devem passar um tempo viajando entre Brasil e Estados Unidos. A ideia é fugir do assédio da imprensa brasileira e andar livremente pelas ruas californianas.

“A ideia não é uma mudança definitiva do Brasil. Esta é a casa dos sonhos deles para curtirem com as crianças com tranquilidade enquanto estiverem se dedicando a trabalhos no exterior. Isis tem se dedicado à carreira internacional e Buaiz expandiu seus negócios para a América do Norte”, revelou a fonte anônima.

Já para o portal UOL, que publicou a mudança de Isis e Marcus para os EUA em primeira mão, outra fonte anônima revelou que Marcus está “completamente apaixonado” por Isis e que está mergulhando de cabeça no relacionamento.

“A ideia é que eles fiquem mais de um mês nos Estados Unidos, vão passar uma temporada agora mesmo. Esse tempo todo é algo raro para o Marcus, ele não costuma ficar tanto tempo fora”, disse uma pessoa próxima ao casal.

Segundo a Quem, é provável que o casal escolha uma mansão na cidade de Beverly Hills, avaliada em cerca de R$ 16 milhões.

Marcus foi casado por 17 anos com a cantora Wanessa Camargo, mas se divorciaram em maio do ano passado. Juntos, tiveram dois filhos, José Marcus e João Francisco.

Já Isis está solteira desde fevereiro do ano passado, após 4 anos de relacionamento com o modelo André Resende. Eles são pais do pequeno Rael.

