Esse é o valor do novo carro de luxo de Jojo Todynho: “Ninguém consegue parar um vencedor” Imagem: reprodução Instagram (@jojotodynho)

Agora empresária, Jojo Todynho resolveu comemorar suas conquistas se dando de presente um carrão de luxo. A cantora mostrou a sua nova aquisição com diversos stories no Instagram publicados na noite da última terça-feira (11).

“Primeiro conquista e depois conta. Nunca foi e nunca será fácil, mas com Deus à frente, nada e nem ninguém consegue parar um vencedor”, publicou Jojo, mostrando a chave do veículo.

O veículo mostrado em seus stories aparenta ser uma Land Rover Discovery 2023, com preço avaliado em $730.950,00.

“Longe dos perigos noturnos e de todo mau olhado. Papai do céu abençoa quem trabalha... E muito”, disse Todynho, mostrando o carro com mais detalhes.

Jojo Todynho lança marca ‘Grande Gostosa’ e diz: “Basta ter talento, competência e foco”

Jojo Todynho não quer ser lembrada apenas por polêmicas. Após investir na carreira de cantora e apresentadora e também focada nos estudos de Direito, Jordana Gleise de Jesus Menezes, seu nome de batismo, agora é empresária.

Ela resolveu investir na área de cosméticos com a criação da empresa ‘Grande Gostosa’, que atualmente conta apenas com um produto: um protetor térmico, mas que promete vir com uma linha completa de produtos para cabelo.

“Quero saber de tudo”

Em entrevista à Folha de SP, a cantora diz que acompanha todo o processo da marca. “Desde a criação da marca, produto, campanha de divulgação, e testo tudo antes em mim. Também acompanho toda logística. Enfim. Quero saber de tudo.”

A agora empresária disse que sempre esteve ligada no universo da beleza e que a vontade de ter uma marca já era antiga. Um fator determinante para dar início ao projeto foi uma conversa com a empresária Renata Branco.

