Eliminado do BBB 23: Terceira eliminação de Fred Nicácio virou piada na web

Eliminado mais uma vez do “BBB 23″, Fred Nicácio virou piada nas redes sociais. Na madrugada desta quarta-feira (12), os fãs do reality show usaram as plataformas digitais para falar sobre a saída do médico, que teve sua terceira saída da casa.

No Twitter, uma pessoa escreveu: “Eliminado três vezes por torcidas organizadas racistas. Apenas isso! Muito simples entender. Pelo voto popular, ele não teria sido eliminado em nenhuma das vezes. Não precisa ser tão inteligente pra saber... o senhor consegue, é só se esforçar!”.

Não acompanho BBB, mas já vi que esse cara foi eliminado umas 10 vezes. Ele tem quantos clones? — Josuel Santos (@__josuelsantos) April 12, 2023

Ao longo da atual temporada do “Big Brother Brasil”, Fred Nicácio foi para o primeiro Paredão e ao lado de Marília foi supostamente eliminado, já que foi mandado para o Quarto Secreto e voltou. Depois ele foi para outra berlinda e, desta vez, saiu do programa. Mas, teve uma nova chance na repescagem, que aconteceu com a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

Após a saída do “BBB 23″, uma outra telespectadora apontou que o médico famoso deveria estar arrasado, já que ele foi eliminado três vezes pelo “voto popular”: “E o Nicácio está onde? (risos) Ele foi eliminado, então a página acertou, querido. Acertou o eliminado e ponto. As porcentagens reais e oficiais só o Boninho ou eles lá dentro sabem”. Já outro perfil brincou com um meme e disse que Fred Nicácio “foi eliminado umas 89 vezes desse programa”.

A rejeição está onde a pessoa saiu sabe? Poderia ter sido 1%. Pela TERCEIRA vez ele foi REJEITADO/ELIMINADO HAHAHAHA vocês amam migalhas …. — Aline 🤙🏼 (@AlineNaves3) April 12, 2023

Mas, nem todo mundo brincou com a eliminação de Fred Nicácio do “BBB 23″. Durante a madrugada desta quarta-feira (12), alguns perfis afirmavam que a saída do médico só ocorreu por causa de manipulação: “Cometeu sim o de dizer que gostaria de um pódio preto . Foi eliminado por um diretor racista”, escreveu uma pessoa no Twitter.

Por fim, teve quem também tentou defender Boninho e a produção do “Big Brother Brasil” e criticou a postura dos fãs de Nicácio: “Essa galera do ‘BBB’ é muito engraçada. Qualquer preto eliminado gera ondas de revoltas dizendo que Deus e o mundo é racista, ainda mais se o adversário que eliminou é loiro de olho azul”.

As vezes ser eliminado eh mto melhor do q ficar ali dentro com esse povo toxico — Tania Fernandes🐑 🪩🐙 (@TaniaFernandees) April 12, 2023

