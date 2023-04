Com Camila Queiroz e Klebber Toledo, ‘Casamento às Cegas: Brasil’ chega à 3ª temporada

Na tarde desta terça-feira, 11 de abril, a Netflix confirmou a estreia da terceira temporada do reality show de relacionamentos “Casamento às Cegas: Brasil”. Com apresentação do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, a produção da terceira temporada já está a mil por hora.

Segundo alguns fãs, o destino da Lua de Mel dessa temporada também foi revelado. Os casais, que firmarem o noivado durante os encontros nas cabines, serão levados para uma viagem romântica ao Rio Grande do Norte.

Apesar da estreia ser ainda neste ano, a data ainda não foi confirmada pela plataforma de streaming. Apesar disso, o anúncio já está dando o que falar, principalmente entre os admiradores do casal de apresentadores da atração. Confira algumas reações:

De volta aos 15

Além de estar a frente do reality de relacionamentos, Camila Queiroz também é parte da produção da Netflix “De Volta aos 15″.

A série, que também teve sua segunda temporada confirmada pela plataforma de streaming, teve as primeiras imagens reveladas nesta semana. Nos registros, compartilhados pela atriz em suas redes sociais, é possível ver sua caracterização como Anita na versão de 30 anos, e de Maisa, responsável por interpretar a mesma personagem quando retorna aos seus 15 anos.

Com a história baseada no livro de Bruna Vieira, a série também conta com outros artistas reconhecidos no elenco.

Assim como a terceira temporada de Casamento às Cegas: Brasil, o segundo ano de “De volta aos 15″ ainda não tem uma data de estreia definida, mas os fãs podem matar as saudades da série ao assistir a primeira temporada, disponível na Netflix.

Entre os fãs, um único questionamento permaneceu: afinal, quando sai a data de estreia?

Confira algumas reações:

