Chocolate com Pimenta: Barraco em praça pública revela segredo de personagem

Em Chocolate com Pimenta, Márcia (Drica Morais) e Bárbara (Lilia Cabral) começaram a novela sendo amigas inseparáveis, mas ao longo da história, a primeira-dama descobriu que ela era amante de seu marido e tudo mudou. Agora, as duas voltam a brigar em praça pública.

Em cenas que vão ao ar em breve, a manicure e proprietária de um salão de beleza vai pular em Bárbara e arrancar a sua peruca. A cena acontece depois que a prima da protagonista volta a se encontrar com Vivaldo (Fúlvio Stefanini) e, ao lado de Timóteo (Marcello Novaes), ela flagra os dois.

Em Chocolate com Pimenta, Barbara descobre nova traição de Vivaldo (Reprodução/Globo)

A confusão vai agitar a cidade de Ventura, onde novela da Globo se passa, principalmente quando a primeira-dama tem sua peruca arrancada pela filha de Margarido (Osmar Prado) e fica com a careca à mostra, virando motivo de risada das pessoas.

Antes do reencontro, quem acompanha “Chocolate com Pimenta” vai assistir Bárbara e Timóteo seguindo Márcia, que se encontra com Vivaldo. Na cena, ela pega uma carona com o Prefeito, que quase consegue arrancar um beijo, mas a primeira-dama começa a gritar e chamar a manicure de “sirigaita”: “Mas você vive correndo atrás do meu marido”, fala a personagem de Lilia Cabral.

Careca de Bárbara será revelada para todos em Chocolate com Pimenta (Reprodução/Globo)

Muita calma, Márcia pede para Bárbara não ser sem educação e que não a chame de sirigaita. Mas, logo a prima de Ana (Mariana Ximenes) perde a paciência e pula em cima da ex-amiga, começando uma briga daquelas, com direito a puxões de cabelo e tudo mais. Neste momento, a peruca sai da cabeça de Bárbara.

Ao ouvir a gritaria, seu Margarido tenta acalmar os ânimos das duas, mas a personagem de Lilia Cabral segue querendo confusão. Enquanto Márcia diz que a peruca é dela, afinal foi um presente do salão de beleza, Bárbara exige que ela seja devolvida imediatamente, mas a manicure acaba jogando o cabelo em uma árvore e diz: “Então vai pegar”.

