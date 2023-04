Chega ao fim a websérie ‘Vida no Rancho’, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

A websérie ‘Vida no Rancho’ chegou ao fim! Após seis episódios mostrando a relação da família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso com o Rancho da Montanha a produção teve o último capítulo divulgado na noite desta terça-feira, 11 de abril.

Com episódios focados em cada membro da família, a série registra a interação entre todos e a relação próxima com o local de descanso da família.

No episódio de número 6, que fecha a série, é possível ver um pouco mais sobre a relação de Bruno com o local e com o processo de construção do Rancho idealizado por ele e “complementado” pela esposa e filhos.

Ao divulgar o lançamento em seu Instagram, Bruno revela: “Eu sou esse lugar, eu sou a natureza, o barulho das pedrinhas, o som dos pássaros... eu sou e vivo isso aqui. Estar com a minha família no lugar onde sempre sonhei estar é muito poderoso, me transforma e transforma tudo ao meu redor”.

“No episódio de hoje eu tentei mostrar exatamente o que sinto nesse lugar desde o primeiro dia em que vi essa terra, esse céu... idealizei tudo por eles e pra eles, minha família, meus amores, minha VIDA!”.

Polêmica nas redes

Apesar de mostrar a interação da família, a websérie também levantou polêmicas nas redes depois da exibição do episódio de número 5 - “Super Bless”, que apresenta um pouco mais sobre a personalidade de Bless.

Em um momento de descontração com a mãe, o pequeno revela que gostaria de ter o superpoder de voltar no tempo e ir para a África.

Após diversas pessoas levantarem essa questão nas redes sociais, Giovanna se posicionou em seu Twitter e esclareceu o fato, revelando que o retorno ao Malawi, país de origem de Titi e Bless, é um assunto recorrente entre eles.

“Sempre vamos ao Malawi, paramos na pandemia, mas em breve estaremos de novo no país dos nossos filhos”, revela.