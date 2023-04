BBB: Em ‘terça acelerada’, Fred Nicácio é o 13ª eliminado com 51,14% dos votos e novo Paredão é formado

Apertem os cintos porque o BBB acelerou! O brother Fred Nicácio foi (novamente) eliminado do programa com 51,14% de votos. O Paredão foi disputado com Bruna Griphao e Sarah Aline, que receberam 47,53% e 1,33% votos, respectivamente.

Sem tempo para despedidas

Os participantes da casa que sobraram não tiveram muito tempo para se despedir (ou comemorar) a eliminação de Fred, já que ainda hoje o programa vai promover uma nova Prova do Líder e em seguida um novo Paredão será formado, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última segunda-feira (10). Quem será que para a berlinda na semana acelerada?

Em discurso, o apresentador Tadeu Schimdt disse:

“Chegou a hora. Quando terminar, seremos 8. Quando eu vejo que o Paredão tem Bruna e Sarah, temos as campeãs brasileiras de palavras. Quando uma está debatendo com a outra, a gente vê que elas estão falando na velocidade 2x...Bruna fala pelo coração (...) Sarah consegue colocar tanta informação com as palavras precisas...às vezes a gente parar e processar. E as duas resolveram parar e debater...”.

“O Fred faz outro estilo (...) Sem alterar a voz. E com a maior calma do mundo, responde com uma gotinha, uma gotinha de pimenta que vai na ferida (...) Saiu para viver aqui fora uma experiência dura e voltou com uma missão. E agora que está aqui, não quer ir embora de jeito nenhum”.

“A Bruna teve o momento de dizer que estava ‘surtando’, mas não quer mais (...) A Sarah também se mostrou no limite (...) Cada um dos três emparedados tem seus poderes especiais. Mais uma vez, a gente viu a casa parar para ouvir a Sarah falar. O Fred é um sol (...) E a Bruna, foi a que mais demorou a receber um voto. Quem vai sair a duas semanas do final...”.