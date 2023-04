Barraco na faculdade: Jojo Todynho briga com aluna que desprezou seu sonho

A vida universitária de Jojo Todynho continua chamando a atenção de muitas pessoas, seja no campus ou nas redes sociais. Desta vez, a famosa voltou ao Instagram para comentar sobre uma briga que teve com uma anônima, que desdenhou de sua busca pelo diploma no curso de Direito.

Segundo a cantora, o problema começou quando ela postou um vídeo mostrando o seu material para universidade: “Quando eu postei o meu material de faculdade, uma bonita foi lá e comentou assim ‘diz ela que vai estudar na nossa faculdade e que agora é fitness...não vai durar uma semana’”.

Jojo Todynho usa mochila pink no primeiro dia de aula na faculdade de Direito (Reprodução/@jojotodynho)

Na época, Jojo estava empolgada com o início das aulas e, como não tem paciência para ler muitos comentários, uma amiga próxima printou a frase da anônima e mandou para ela: “Ela foi me mandando e eu acabei entrando no perfil dela para ver quem era a boa samaritana”, disse a vencedora do reality show A Fazenda.

Porém, o tempo passou e, nesta semana, o encontro aconteceu no estacionamento da universidade: “Enfim, eu gravo fisionomia. Ontem fui na faculdade, estacionei o meu carro e fui andando. Ela estava lá parada, com um homem de moto e falou ‘oi’. Quando eu olhei, eu pensei que eu conhecia a pessoa, mas eu não lembrava”.

Jojo Todynho vai ao Altas Horas e fala sobre fama de barraqueira (Reprodução/Globo)

“Daí eu falei, ‘Jojo não..é Jordana. Eu disse que achava que ela era a mesma pessoa que comentou outro dia que isso era a minha ‘palhaçada’ e que não iria durar uma semana. Eu mostrei o print e ela me confirmou que era ela”, continuou a famosa.

Sem papas na língua, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” mandou a real para a ex-estudante da faculdade: “Deixa eu falar uma coisa para você. A faculdade não é sua e outra coisa, uma coisa que temos que ter na vida é personalidade. Se você torce contra uma pessoa ou desdenha dela, quando encontrar não faça o que você fez, é muito feio. Nos comentários você fala que não vai durar uma semana e aqui você diz que torce por mim”.

