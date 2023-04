‘Agora só como pipoca’: MC Pipokinha recebe declaração de PK Delas após assumirem romance

Ela prometeu e cumpriu: após o funkeiro PK Delas postar um vídeo em que MC Pipokinha dizia que “você pode ser PK Delas, mas a sua pi*a é minha”, os dois surgiram em clima de romance aos beijos na última segunda-feira, 10 de abril, em uma casa noturna.

EITA! Pk Delas posta vídeo da Mc Pipokinha, onde ela diz que a pi* dele pertence a ela e ela irá vim pra o RJ buscar! Em seguida, o cantor posta vídeo com outra mulher e ela manda direct pra ele: “Vai treinado”. Eae o que vocês acham? 🗣 pic.twitter.com/VNZ9FUqafe — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) April 10, 2023

O evento foi na Barra da Tijuca, em comemoração ao aniversário do funkeiro. Além de vídeos dos dois aos beijos, MC Pipokinha esteve no palco ao lado do seu novo affair, rebolando enquanto ele cantava.

PK Delas postou uma foto dos dois, em uma limousine com uma declaração, respondendo ao vídeo da funkeira: “Parei de comer comida, agora é só pipoca”, utilizando um emoji de pipoca, e a gata respondeu “Te adoro”, com um emoji de coração.

Além da declaração, o funkeiro ainda disse: “DEIXANDO BEM CLARO QUE TÔ MUDANDO MEUS INVESTIMENTO, DEIXANDO DE INVESTIR NAS CARNES MIJADAS PRO INVESTI NA PIPOCA”.

A reação após a notícia do novo casal não foi das melhores

A internet não perdoou após verem fotos do novo casal do funk, com alguns comparando MC Pipokinha com o personagem Grinch: “Como é o nome daquele personagem verde de natal q rouba os presentes?”.

Tem até gente aproveitando para enviar uma cantada para o funkeiro: “Antes de comer a pipoca, vem avaliar meu milho para vê se é de qualidade”.

NOVO CASAL! MC Pipokinha e MC PK Delas estão se relacionando. Shippam? pic.twitter.com/uROkhUpM3t — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) April 11, 2023

E outros que disseram que o casal é perfeito um para o outro, em tom de ironia: “Perfeito um pro outro kkkkkk”.

E teve até gente chutando uma possível traição, em breve: “Não dou 2 meses pra sair casos de traição”.

E você, o que achou do novo casal do funk?

