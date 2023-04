Sem falar de Lexa, MC Guimê escreve carta aberta e revela que já pensou em ‘sumir’

Vivendo uma crise pessoal desde que deixou o “BBB 23″, MC Guimê voltou a fazer música e deixou de falar sobre o seu casamento com a cantora Lexa, mas, há quase oito horas, o famoso postou uma “carta aberta” em seu Instagram, onde fala sobre depressão e ansiedade.

Pelo Stories, o famoso falou que passa por um “momento embaçado” e que familiares, amigos e fãs tentam ajudá-lo de alguma forma, mas há dias em que ele “pretende sumir”. No texto, o famoso também fala sobre sua trajetória no reality show da TV Globo, de onde acabou sendo expulso.

MC Guimê não comenta sobre suposta separação, mas deleta fotos de Lexa das redes sociais (Reprodução/Instagram)

“Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e tô passando por essas. Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais?”, comenta ele.

Em outro trecho, MC Guimê, que chegou a apagar todas as fotos ao lado de Lexa, fala sobre sua saúde: “A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo”. Ele ainda diz aos fãs que vai cuidar da mente, do espírito e do coração, que “não estão bem”.

MC Guimê usa Instagram para falar sobre ansiedade e depressão (Reprodução/Instagram)

Segundo o famoso, mesmo “longe dos holofotes”, ele usa a rede social como forma de trabalho, mas também para mostrar que é um ser humano: “Como eu vivo da arte, vivo da música e preciso/gosto de estar aqui divulgando novos projetos para vocês. Tenho que compartilhar esse lado de cá da vida real de ser um artista, que antes de ser artista é um ser humano também”.

Por fim, e sem falar de Lexa, MC Guimê agradece aos fãs e diz ir para a 23ª temporada do “Big Brother Brasil” não foi ruim: “Sei que tem milhões de pessoas que admiram o meu trabalho, que curtiram a minha trajetória no ‘BBB’, que conheceram um pouco mais, se identificaram e estão comigo nesse momento difícil e, é por isso, que estou aqui abrindo o meu coração para vocês”.

