Quem é quem? Fãs confundem e traição de MC Gui afeta casamento de Lexa

Após ser pego em motel, MC Gui é confundido com MC Guimê, que vive crise no casamento com Lexa (Reprodução/Instagram)

O fim do noivado da influenciadora digital Bia Michelle e do funkeiro MC Gui, que estão separados desde o fim de março, respingou em MC Guimê e Lexa, que também vivem uma crise no casamento e estão sendo confundidos nas redes sociais, desde segunda-feira (10), quando a influencer falou mais sobre a separação.

Pelo Twitter, os fãs de Lexa compartilham vídeos de Bia Michelle batendo em um carro e gritando com MC Gui, que também esteve no reality show “A Fazenda”, mas colocam na legenda frases motivacionais para Lexa, que parou de falar sobre a vida pessoal quando os rumores do fim do casamento começaram.

Nas redes sociais, uma pessoa criticou: “Foi expulso do ‘BBB’, traiu a Lexa em rede nacional, engatou outro relacionamento e já estava traindo essa também? limites MC Guimê…limites”, escreveu ele, que estava confundindo os funkeiros.

o guime traindo a lexa em rede nacional e o mc gui sendo pego pela namorada com outra em motel (sem dizer o que ele fez com a aline na fazenda enquanto namorava), no final das contas eles tinham sim muito em comum né....pic.twitter.com/q5atHDJZr4 — ɴᴜɴᴇꜱ (@gabrielnunesv_) April 11, 2023

Um outro perfil também confundiu Guimê com MC Gui e mandou um recado para a cantora, que, até o momento, não se declarou sobre a polêmica: “Não satisfeito em trair no Big Brother, o Guimê foi trair no motel…mané….Coitada da minha parceira Lexa”.

LEIA TAMBÉM: Ex-noiva de MC Gui revela verdadeiro motivo do término: “Dessa vez foi muito pior”

Uma outra fã da cantora, amiga de Anitta, aproveitou para mandar um recado sincero: “Isso que dá perdoar macho. Se apronta em reality, como ele e a Aline Mineiro fizeram na Fazenda, imagina fora. Já fica a dica aí Lexa”.

Lexa coloca esse orgulho bobo de lado e abraça aquele que te deu a honra de subir o altar com ele.. o homem só faz isso com uma mulher quando ele a ama de verdade!. Ele errou mais assumiu o seu erro e teve a umildade de pedir perdão. Mais o maior dom do ser humano é perdoar. pic.twitter.com/qTKtGCzMNe — Renato Simas (@RenatoSimas16) April 10, 2023

O fim do relacionamento de MC Gui e Bia

Segundo a influenciadora digital, que postou um vídeo nesta segunda-feira (10), ela “não conseguia mais confiar” no famoso. Bia contou aos fãs que já desconfiava das traições do namorado, mesmo depois de reatar o relacionamento em 2021.

“Eu voltei, mas eu não conseguia me sentir em paz com ele mais. Eu nunca mais consegui confiar nele, e mesmo assim eu fui uma mulher incrível, que fazia de tudo em todos os quesitos da vida dele”, disse a influencer.

Ex-noiva de MC Gui revela o verdadeiro motivo do término: “Dessa vez foi muito pior” Imagem: reprodução Instagram (@mcgui e @biamichelle)

Na postagem, ela disse que foi até o motel com a sua mãe pois queria ver com os próprios olhos a traição: “Eu vi ele correndo em direção ao carro dele pelo retrovisor. Saí do carro correndo e olhei para ele, só conseguindo falar: ‘você tem noção do que você acabou de fazer?’. Porque a adrenalina estava num nível, eu não conseguia acreditar”.

LEIA TAMBÉM: Sem falar de Lexa, MC Guimê escreve carta aberta e revela que já pensou em ‘sumir’